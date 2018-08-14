Відомо, за яких умов волинянам можуть відключати газ





Про це в ток-шоу "Протилежний Погляд" на 12 каналі 2 травня заявив технічний директор ПАТ "Волиньгаз" Павло Козюк, пише "



Із його слів, загалом треба налагодити договірні відносини і почати з акту розмежування.



"Припинити газопостачання в окремій квартирі видається дуже складно, адже внутрішньо-будинкові мережі проходять зачасту по наших кухнях. Відтак відключати пристрій треба у споживача в квартирі. Перед цим ми систематично направляємо їм повідомлення про борг, приходимо зі своїми контролерами зі сповіщенням про борг і вже тоді припиняємо газопостачання у квартирі. У разі якщо це систематична несплата за газові послуги або ж відсутній договір на технічне обслуговування, в нашій компанії буде право відключати газ постояково чи взагалі всьому будинку", – зазначив він.



Натомість голова ОСББ Роман Бондарук зауважив, що через відсутність технічного договору на обслуговування підприємство не має права відключити будинку газ, адже є постанова НКРЕКП, яка забороняє це робити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через борги за надання послуг волинянам мають право відключати газ.Про це в ток-шоу "Протилежний Погляд" на 12 каналі 2 травня заявив технічний директор ПАТ "Волиньгаз", пише " Конкурент ".Із його слів, загалом треба налагодити договірні відносини і почати з акту розмежування."Припинити газопостачання в окремій квартирі видається дуже складно, адже внутрішньо-будинкові мережі проходять зачасту по наших кухнях. Відтак відключати пристрій треба у споживача в квартирі. Перед цим ми систематично направляємо їм повідомлення про борг, приходимо зі своїми контролерами зі сповіщенням про борг і вже тоді припиняємо газопостачання у квартирі. У разі якщо це систематична несплата за газові послуги або ж відсутній договір на технічне обслуговування, в нашій компанії буде право відключати газ постояково чи взагалі всьому будинку", – зазначив він.Натомість голова ОСББзауважив, що через відсутність технічного договору на обслуговування підприємство не має права відключити будинку газ, адже є постанова НКРЕКП, яка забороняє це робити.

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