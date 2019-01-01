Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 16:10
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині у березні становила 8089 гривень.
Про це інформує ГУ статистики в області.
Натомість середня зарплата в Україні склала 10237 гривень. За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Луганську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, робота у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник в області у 2,0–1,6 разу.
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Про це інформує ГУ статистики в області.
Натомість середня зарплата в Україні склала 10237 гривень. За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Луганську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, робота у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник в області у 2,0–1,6 разу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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