Хто на Волині заробляє найбільше





Про це інформує ГУ статистики в області.



Натомість середня зарплата в Україні склала 10237 гривень. За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Луганську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.



Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, робота у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник в області у 2,0–1,6 разу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині у березні становила 8089 гривень.Про це інформує ГУ статистики в області.Натомість середня зарплата в Україні склала 10237 гривень. За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Луганську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, робота у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник в області у 2,0–1,6 разу.

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