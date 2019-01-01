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Медсестрі з Луцька, яка рятувала воїнів АТО, подарували квартиру

Медсестрі з Луцька, яка рятувала воїнів АТО, подарували квартиру
У Луцькій міській раді вручили ордер на квартиру Галині Драголюк, яка все життя працювала медсестрою і служила в зоні АТО, де надавала допомогу пораненим.

Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

За інформацією Недопада, пані Галина 33 роки перебувала на пільговій черзі.

Він додав, що отримання житла особами пільгових категорій стало результатом спільної роботи із забудовниками. Недопад додав, що зараз квартирна черга рухається відповідно до порядкового номеру.

Медсестрі з Луцька, яка рятувала воїнів АТО, подарували квартиру
Медсестрі з Луцька, яка рятувала воїнів АТО, подарували квартиру

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Теги: Галина Драголюк, Луцьк, квартира, подарунок
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