Медсестрі з Луцька, яка рятувала воїнів АТО, подарували квартиру

Галині Драголюк, яка все життя працювала медсестрою і служила в зоні АТО, де надавала допомогу пораненим.



Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.



За інформацією Недопада, пані Галина 33 роки перебувала на пільговій черзі.



Він додав, що отримання житла особами пільгових категорій стало результатом спільної роботи із забудовниками. Недопад додав, що зараз квартирна черга рухається відповідно до порядкового номеру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді вручили ордер на квартиру, яка все життя працювала медсестрою і служила в зоні АТО, де надавала допомогу пораненим.Про це повідомив перший заступник Луцького міського головиЗа інформацією Недопада, пані Галина 33 роки перебувала на пільговій черзі.Він додав, що отримання житла особами пільгових категорій стало результатом спільної роботи із забудовниками. Недопад додав, що зараз квартирна черга рухається відповідно до порядкового номеру.

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