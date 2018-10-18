Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Сьогодні, 16:16
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідав Зимненський монастир.
Візит відбувся 3 травня. Фото із візиту опублікував священик Євгеній Стойка, - пише Перший.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Килим із квітів та цілування рук: як у Луцьку зустріли Онуфрія. ФОТОРЕПОРТАЖ
Онуфрій очолив божественну літургію в Успенському соборі Святогорського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Нам обіцяють Томоси і непонятно шо», – Онуфрій у Луцьку. ПРОМОВА
Митрополита зустрічала настоятелька монастиря ігуменя Стефана з короваєм. На території храму зібралося чимало людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Візит відбувся 3 травня. Фото із візиту опублікував священик Євгеній Стойка, - пише Перший.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Килим із квітів та цілування рук: як у Луцьку зустріли Онуфрія. ФОТОРЕПОРТАЖ
Онуфрій очолив божественну літургію в Успенському соборі Святогорського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Нам обіцяють Томоси і непонятно шо», – Онуфрій у Луцьку. ПРОМОВА
Митрополита зустрічала настоятелька монастиря ігуменя Стефана з короваєм. На території храму зібралося чимало людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
щось не дуже то людно !
Останні новини
На Сумщині чоловік закував знайомого у кайданки за відмову допомогти по господарству
Сьогодні, 16:45
Тюльпанове поле на Волині показали з висоти. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Сьогодні, 16:16
Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 16:10
Медсестрі з Луцька, яка рятувала воїнів АТО, подарували квартиру
Сьогодні, 15:58