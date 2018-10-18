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Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО

Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій відвідав Зимненський монастир.

Візит відбувся 3 травня. Фото із візиту опублікував священик Євгеній Стойка, - пише Перший.

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Онуфрій очолив божественну літургію в Успенському соборі Святогорського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря.

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Митрополита зустрічала настоятелька монастиря ігуменя Стефана з короваєм. На території храму зібралося чимало людей.
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО
Як зустрічали предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на Волині. ФОТО

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Теги: Онуфрій, Волинь
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