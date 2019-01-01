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Тюльпанове поле на Волині показали з висоти. ВІДЕО

Тюльпанове поле на Волині показали з висоти. ВІДЕО
Показали, як виглядає масштабний тюльпановий «Волинська Голландія», що триває поблизу селища Голоби Ковельського району.

Відео опублікували на сторінці проекту "Сила правди" у Facebook.

На відео - понад 2 гектари поля, на яких квітнуть 350 сортів тюльпанів. Помітно також, що на фестивалі дуже людно, попри похмуру погоду.

Нагадаємо, фестиваль продовжили до суботи, 4 травня.

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Теги: тюльпани, Волинська Голландія, поле
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