Тюльпанове поле на Волині показали з висоти. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
Показали, як виглядає масштабний тюльпановий «Волинська Голландія», що триває поблизу селища Голоби Ковельського району.
Відео опублікували на сторінці проекту "Сила правди" у Facebook.
На відео - понад 2 гектари поля, на яких квітнуть 350 сортів тюльпанів. Помітно також, що на фестивалі дуже людно, попри похмуру погоду.
Нагадаємо, фестиваль продовжили до суботи, 4 травня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
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Відео опублікували на сторінці проекту "Сила правди" у Facebook.
На відео - понад 2 гектари поля, на яких квітнуть 350 сортів тюльпанів. Помітно також, що на фестивалі дуже людно, попри похмуру погоду.
Нагадаємо, фестиваль продовжили до суботи, 4 травня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Попри негоду «Волинська Голландія» гостинно зустрічає гостей. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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