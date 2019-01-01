На Сумщині чоловік закував знайомого у кайданки за відмову допомогти по господарству





Як повідомили



Згідно із повідомленням, екіпаж патрульної поліції на одній із вулиць на околиці райцентру Охтирка виявив чоловіка з довгим ланцюгом на руці.



За словами випадкового свідка, котрий і сповістив про це поліцію, той рухався узбіччям в напрямку села Кардашівка. Потерпілому запропонували проїхати до відділку та розповісти, що з ним трапилося.



Як з’ясувалося, напередодні Великодніх свят 54-річний безробітний чоловік познайомився з 23-річним жителем Охтирки. Останній запропонував незнайомцю пожити в нього та допомогти по господарству, полагодити паркан тощо. Разом із господарем та його родиною чоловік зустрів Великдень, а після свята вони узялися наводити лад на подвір’ї.



Коли молодий господар дав робітнику наряд на заготівлю деревини, той не погодився на важку роботу та пішов із домогосподарства. Виявивши зникнення робітника, хазяїн разом із приятелем на автомобілі ВАЗ-2101 розшукали втікача та силоміць заштовхали до автомобіля. Вдома охтирчанин надів на потерпілого кайданки та майже 5-метровий ланцюг, після чого закрив у сарайчику на подвір’ї.



Просидівши в неволі з півгодини, чоловік зумів відкрити двері і знову втекти.



«Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Слідство триває, з’ясовуються всі обставини вчинення злочину», – зазначив начальник Охтирського відділу поліції Руслан Кладько.



Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сумщині поліція затримала 23-річного чоловіка, який незаконно позбавив волі свого знайомого.Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, потерпілого із закованими у кайданки руками і з ланцюгом майже у п‘ять метрів завдовжки на автотрасі побачив випадковий водій, який і викликав поліцію.Згідно із повідомленням, екіпаж патрульної поліції на одній із вулиць на околиці райцентру Охтирка виявив чоловіка з довгим ланцюгом на руці.За словами випадкового свідка, котрий і сповістив про це поліцію, той рухався узбіччям в напрямку села Кардашівка. Потерпілому запропонували проїхати до відділку та розповісти, що з ним трапилося.Як з’ясувалося, напередодні Великодніх свят 54-річний безробітний чоловік познайомився з 23-річним жителем Охтирки. Останній запропонував незнайомцю пожити в нього та допомогти по господарству, полагодити паркан тощо. Разом із господарем та його родиною чоловік зустрів Великдень, а після свята вони узялися наводити лад на подвір’ї.Коли молодий господар дав робітнику наряд на заготівлю деревини, той не погодився на важку роботу та пішов із домогосподарства. Виявивши зникнення робітника, хазяїн разом із приятелем на автомобілі ВАЗ-2101 розшукали втікача та силоміць заштовхали до автомобіля. Вдома охтирчанин надів на потерпілого кайданки та майже 5-метровий ланцюг, після чого закрив у сарайчику на подвір’ї.Просидівши в неволі з півгодини, чоловік зумів відкрити двері і знову втекти.«Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Слідство триває, з’ясовуються всі обставини вчинення злочину», – зазначив начальник Охтирського відділу поліції Руслан Кладько.Зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

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