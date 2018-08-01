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Повідомили, у які дні не курсуватиме потяг Здолбунів-Хелм

Повідомили, у які дні не курсуватиме потяг Здолбунів-Хелм
У зв’язку з виробничою необхідністю поїзди № 751/762 “Здолбунів — Хелм — Здолбунів” в окремі дні у ходу не будуть.

Про це повідомив начальник станції “Ягодин” Микола Бришко, - пише Кордон.

Здебільшого поїзди не курсуватимуть по понеділках. Зокрема:

- 6, 13, 20 27 травня;

- 3, 10, 16, 24 червня;

- 1, 8, 15, 22 липня;

- 5, 12, 19, 25 серпня;

- 2, 9, 16, 23 вересня;

- 7, 13, 21, 28 жовтня;

- 4, 11, 18, 25 листопада;

- 2, 9 грудня.

Щодо графіку руху по станціях, то він залишається незмінним: зі Здолбунова поїзд вирушає о 8.20 год., прибуття у Рівне — 8.35, у Ківерці — 9.37, у Ковель — 11.10, у Ягодин — 12.05, у Хелм — о. 13.07.

У зворотному напрямку: відправлення з Хелма о 14.35, прибуття в Ягодин — 17.39, у Ковель — 18.35, у Ківерці — 19.48, у Рівне — 20.53, у Здолбунів — 21.18.

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Теги: потяг, Здолбунів, Хелм
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