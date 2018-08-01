Повідомили, у які дні не курсуватиме потяг Здолбунів-Хелм
Сьогодні, 17:26
У зв’язку з виробничою необхідністю поїзди № 751/762 “Здолбунів — Хелм — Здолбунів” в окремі дні у ходу не будуть.
Про це повідомив начальник станції “Ягодин” Микола Бришко, - пише Кордон.
Здебільшого поїзди не курсуватимуть по понеділках. Зокрема:
- 6, 13, 20 27 травня;
- 3, 10, 16, 24 червня;
- 1, 8, 15, 22 липня;
- 5, 12, 19, 25 серпня;
- 2, 9, 16, 23 вересня;
- 7, 13, 21, 28 жовтня;
- 4, 11, 18, 25 листопада;
- 2, 9 грудня.
Щодо графіку руху по станціях, то він залишається незмінним: зі Здолбунова поїзд вирушає о 8.20 год., прибуття у Рівне — 8.35, у Ківерці — 9.37, у Ковель — 11.10, у Ягодин — 12.05, у Хелм — о. 13.07.
У зворотному напрямку: відправлення з Хелма о 14.35, прибуття в Ягодин — 17.39, у Ковель — 18.35, у Ківерці — 19.48, у Рівне — 20.53, у Здолбунів — 21.18.
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Про це повідомив начальник станції “Ягодин” Микола Бришко, - пише Кордон.
Здебільшого поїзди не курсуватимуть по понеділках. Зокрема:
- 6, 13, 20 27 травня;
- 3, 10, 16, 24 червня;
- 1, 8, 15, 22 липня;
- 5, 12, 19, 25 серпня;
- 2, 9, 16, 23 вересня;
- 7, 13, 21, 28 жовтня;
- 4, 11, 18, 25 листопада;
- 2, 9 грудня.
Щодо графіку руху по станціях, то він залишається незмінним: зі Здолбунова поїзд вирушає о 8.20 год., прибуття у Рівне — 8.35, у Ківерці — 9.37, у Ковель — 11.10, у Ягодин — 12.05, у Хелм — о. 13.07.
У зворотному напрямку: відправлення з Хелма о 14.35, прибуття в Ягодин — 17.39, у Ковель — 18.35, у Ківерці — 19.48, у Рівне — 20.53, у Здолбунів — 21.18.
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