Повідомили, у які дні не курсуватиме потяг Здолбунів-Хелм





Про це повідомив начальник станції “Ягодин” Микола Бришко, - пише



Здебільшого поїзди не курсуватимуть по понеділках. Зокрема:



- 6, 13, 20 27 травня;



- 3, 10, 16, 24 червня;



- 1, 8, 15, 22 липня;



- 5, 12, 19, 25 серпня;



- 2, 9, 16, 23 вересня;



- 7, 13, 21, 28 жовтня;



- 4, 11, 18, 25 листопада;



- 2, 9 грудня.



Щодо графіку руху по станціях, то він залишається незмінним: зі Здолбунова поїзд вирушає о 8.20 год., прибуття у Рівне — 8.35, у Ківерці — 9.37, у Ковель — 11.10, у Ягодин — 12.05, у Хелм — о. 13.07.



У зворотному напрямку: відправлення з Хелма о 14.35, прибуття в Ягодин — 17.39, у Ковель — 18.35, у Ківерці — 19.48, у Рівне — 20.53, у Здолбунів — 21.18.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з виробничою необхідністю поїзди № 751/762 “Здолбунів — Хелм — Здолбунів” в окремі дні у ходу не будуть.Про це повідомив начальник станції “Ягодин”, - пише Кордон Здебільшого поїзди не курсуватимуть по понеділках. Зокрема:- 6, 13, 20 27 травня;- 3, 10, 16, 24 червня;- 1, 8, 15, 22 липня;- 5, 12, 19, 25 серпня;- 2, 9, 16, 23 вересня;- 7, 13, 21, 28 жовтня;- 4, 11, 18, 25 листопада;- 2, 9 грудня.Щодо графіку руху по станціях, то він залишається незмінним: зі Здолбунова поїзд вирушає о 8.20 год., прибуття у Рівне — 8.35, у Ківерці — 9.37, у Ковель — 11.10, у Ягодин — 12.05, у Хелм — о. 13.07.У зворотному напрямку: відправлення з Хелма о 14.35, прибуття в Ягодин — 17.39, у Ковель — 18.35, у Ківерці — 19.48, у Рівне — 20.53, у Здолбунів — 21.18.

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