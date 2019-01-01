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Жарти і меми про «Волинську Голландію»: підбірка із соцмереж

Жарти і меми про «Волинську Голландію»: підбірка із соцмереж
Волиняни активно жартують в мережі про квітковий фестиваль «Волинська Голландія», який розпочався ще 30 квітня.

Перенасичена тюльпанами стрічка надихнула жартівників на створення таких картинок,– пише «Таблоїд Волині».

Попри похмуру погоду на фестиваль люди приїздять цілими родинами - гуляють серед запашних рядів квітів, фотографуються та просто милуться красою сотень сортів тюльпанів.

Жарти і меми про «Волинську Голландію»: підбірка із соцмереж
Жарти і меми про «Волинську Голландію»: підбірка із соцмереж
Жарти і меми про «Волинську Голландію»: підбірка із соцмереж
Жарти і меми про «Волинську Голландію»: підбірка із соцмереж
Жарти і меми про «Волинську Голландію»: підбірка із соцмереж
Жарти і меми про «Волинську Голландію»: підбірка із соцмереж
Жарти і меми про «Волинську Голландію»: підбірка із соцмереж


До слова, планувалось, що на поле можна буде потрапити до 2 травня, однак фестиваль вирішили продовжити ще на два дні – до суботи, 4 травня. Вхід з 10:00 до 18:00.

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Теги: Волинська Голландія, фестиваль, тюльпани, меми, жарти
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