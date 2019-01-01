Жарти і меми про «Волинську Голландію»: підбірка із соцмереж
Сьогодні, 17:35
Волиняни активно жартують в мережі про квітковий фестиваль «Волинська Голландія», який розпочався ще 30 квітня.
Перенасичена тюльпанами стрічка надихнула жартівників на створення таких картинок,– пише «Таблоїд Волині».
Попри похмуру погоду на фестиваль люди приїздять цілими родинами - гуляють серед запашних рядів квітів, фотографуються та просто милуться красою сотень сортів тюльпанів.
До слова, планувалось, що на поле можна буде потрапити до 2 травня, однак фестиваль вирішили продовжити ще на два дні – до суботи, 4 травня. Вхід з 10:00 до 18:00.
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Перенасичена тюльпанами стрічка надихнула жартівників на створення таких картинок,– пише «Таблоїд Волині».
Попри похмуру погоду на фестиваль люди приїздять цілими родинами - гуляють серед запашних рядів квітів, фотографуються та просто милуться красою сотень сортів тюльпанів.
До слова, планувалось, що на поле можна буде потрапити до 2 травня, однак фестиваль вирішили продовжити ще на два дні – до суботи, 4 травня. Вхід з 10:00 до 18:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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