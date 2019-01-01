Супрун зруйнувала міфи про замінники цукру

Супрун порадила, що ж робити, якщо навіть мед та коричневий цукор не такі вже й корисні. Часто цукор замінюють медом, патокою, фруктозою, коричневим цукром, кленовим чи навіть агавовим сиропом. Мовляв, вони абсолютно корисні, бо натуральні.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє в.о. глави МОЗ України Уляна Супрун.Крім того, фруктозу в нашому організмі може перетравлювати лише печінка. Якщо ж цього цукру забагато — печінка перетворює його на жир.Замінити білий цукор часто пропонують коричневим тростинним, який може здаватися менш солодким, але ж у чай його додають, доки не стане солодко."Мед не кращий за інші джерела простих вуглеводів. Він так полюбився і надійно закріпився на наших кухнях, бо тривалий час просто не мав альтернатив. Людство довго могло смакувати лише мед та патоку, які, крім того, були ще й дорогими. Мед дає швидкий заряд енергії виснаженій людині. І справді дослідження довели, що швидкі вуглеводи корисні в разі вірусної інфекції. Такий цукровий заряд ми отримуємо, з’ївши морозиво чи вівсянку з сиропом або випивши чай із цукром", - пише Супрун.Також вона розкритикувала солодкі газовані напої, які містять мальтдекстрозу — цукор, отриманий із крохмалю. Він дешевий і шкідливий — як і всі прості цукри, які миттю підвищують рівень глюкози в крові. Систематичне споживання солодких напоїв збільшує ризики ожиріння або діабету.Тож виконувач обов'язків глави МОЗ порадила, що ж робити, якщо навіть мед та коричневий цукор не такі вже й корисні:Відмовтеся від солодких чаю та кави, не підсолоджуйте нічим млинці та вівсянку. Краще додайте до них трохи ягід чи кілька шматочків банану. Клітковина зменшує глікемічний індекс страви, хоч глікемічне навантаження не змінюється. Так ви не наберете зайвої ваги, а ще зекономите купу грошей на кленових сиропах і лікуванні зубів.Звісно, вони теж містять багато фруктози, але ще й — вітаміни, актиоксиданти та клітковину і багато води. Їсти фрукти на десерт — хороша ідея. Адже вони містять ще й волокна, які краще насичують організм та допомагають залишатись ситими протягом дня.Якщо ж фруктів мало, і хочеться чогось солодшого, обирайте чорний шоколад чи горіхи. Вони також можуть замінити шкідливі тістечка та батончики.