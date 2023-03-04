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У «Промені» дарують годину гри в боулінг*

У «Промені» дарують годину гри в боулінг*
«George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь», не припиняє влаштовувати приємні сюрпризи для своїх гостей.

З 6 травня кожному, хто прийде грати в боулінг – подарують 2-гу годину гри. Все для того, щоб не переривати ваш приємний відпочинок.

Спеціальна пропозиція буде діяти з 6 до 31 травня. Діє з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 17:00 години (окрім святкових днів).
Телефонуйте: +380 (50) 490 77 13.

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Теги: Промінь
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