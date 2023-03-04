У «Промені» дарують годину гри в боулінг*
Сьогодні, 11:00
«George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь», не припиняє влаштовувати приємні сюрпризи для своїх гостей.
З 6 травня кожному, хто прийде грати в боулінг – подарують 2-гу годину гри. Все для того, щоб не переривати ваш приємний відпочинок.
Спеціальна пропозиція буде діяти з 6 до 31 травня. Діє з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 17:00 години (окрім святкових днів).
Телефонуйте: +380 (50) 490 77 13.
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З 6 травня кожному, хто прийде грати в боулінг – подарують 2-гу годину гри. Все для того, щоб не переривати ваш приємний відпочинок.
Спеціальна пропозиція буде діяти з 6 до 31 травня. Діє з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 17:00 години (окрім святкових днів).
Телефонуйте: +380 (50) 490 77 13.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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