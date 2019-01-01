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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 травня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями. У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +2 до +10 градусів, удень до +13…+17.

Вітер західний, південно-західний, північно-західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: погода, вихідні, Луцьк, Волинь
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