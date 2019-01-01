Показали меню та інтер'єр нового нічного клубу у Луцьку. ФОТО

Епіфаніо Лопеса та клубного проекту «Blue Ballons».





Чим відрізняється Queen від Opera

На четвертому поверсі, як і раніше працює караоке-клуб, а на п’ятому і шостому – диско-клуб. Основа інтер’єру залишилась без змін. У караоке-клубі – це меблі тьмяного рожевого кольору, а у диско-клубі – металеві шестигранники, велика куля, підвішена до стелі, та чорні дивани.



З нового – з’явились розписи на стінах, інша система освітлення та звуку.



«Після того, як всю ніч проведеш на дискотеці, в голові не бомкає. Таким чином ми додали комфорту», - пояснює менеджер Тетяна Акперова.



У караоке – все без змін

У диско-клубі з’явились розписи на стінах



У караоке працює звукорежисер та бек-вокалісти, які допомагають гостям співати.



У закладі – нове меню, основа якого – страви європейської кухні (салат «Цезар», закуска «Тар-Тар», м’ясні страви тощо) та суші.



«Я не хочу порівнювати нас і Оперу, але ми знали, що люди таки порівнюватимуть і свідомо пішли на це. Нас з командою чекає нелегкий шлях, щоб відійти від старих образів», - каже керівник клубу.



Щомісяця у клубі планують влаштовувати вечірки за участю популярних артистів, щотижня – за участю ді-джеїв.





Меню клубу Queen

Графік, ціна і дрес-код

Караоке працює щодня з 18:00 до 05:00, а диско-зал – у п’ятницю, суботу і неділю з 22:00 до 05:00. 4 травня вхід у караоке коштуватиме 75 гривень, у диско-зал для дівчат – 100 гривень, для хлопців – 150. Але в майбутньому ціна змінюватиметься, залежно від артистів, які виступатимуть.



Вхід у заклад дозволений для людей від 18 років. Хостес можуть попросити показати документи у тих, хто виглядає молодше. І це повинні бути оригінали документів, а не копії на телефоні.



«Ми всі знаємо сучасні можливості обробки фото, за яких зміна однієї цифри – взагалі не проблема. Тому і просимо приносити документи з собою», - каже Тетяна Акперова.



Також у закладі діє дрес-код.



«Найпоширеніше питання в Інстаграмі: «В кросівках пускаєте?» Пускаємо, але не у всіх. Нічого проти стилю кежуал не маємо, але в спортивних костюмах вхід не вітається. Потрібно розуміти, що це нічний заклад, до відпочинку в якому потрібно готуватись», - пояснила менеджер.



Окрім цього, на третьому поверсі «Гранд Волині» готується до відкриття покер-клуб. У нього – інші власники і дата початку роботи поки невідома.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на місці нічного клубу Opera у ТЦ «Гранд Волинь» відкрився новий заклад Queen. У технічному режимі клуб запрацював 28 квітня, а на 4 травня у ньому запланована велика вечірка за участю гурту «Моторола», актората клубного проекту «Blue Ballons».

«Перший» побував у новому закладі напередодні вечірки.На четвертому поверсі, як і раніше працює караоке-клуб, а на п’ятому і шостому – диско-клуб. Основа інтер’єру залишилась без змін. У караоке-клубі – це меблі тьмяного рожевого кольору, а у диско-клубі – металеві шестигранники, велика куля, підвішена до стелі, та чорні дивани.З нового – з’явились розписи на стінах, інша система освітлення та звуку.«Після того, як всю ніч проведеш на дискотеці, в голові не бомкає. Таким чином ми додали комфорту», - пояснює менеджерУ караоке працює звукорежисер та бек-вокалісти, які допомагають гостям співати.У закладі – нове меню, основа якого – страви європейської кухні (салат «Цезар», закуска «Тар-Тар», м’ясні страви тощо) та суші.«Я не хочу порівнювати нас і Оперу, але ми знали, що люди таки порівнюватимуть і свідомо пішли на це. Нас з командою чекає нелегкий шлях, щоб відійти від старих образів», - каже керівник клубу.Щомісяця у клубі планують влаштовувати вечірки за участю популярних артистів, щотижня – за участю ді-джеїв.Графік, ціна і дрес-кодКараоке працює щодня з 18:00 до 05:00, а диско-зал – у п’ятницю, суботу і неділю з 22:00 до 05:00. 4 травня вхід у караоке коштуватиме 75 гривень, у диско-зал для дівчат – 100 гривень, для хлопців – 150. Але в майбутньому ціна змінюватиметься, залежно від артистів, які виступатимуть.Вхід у заклад дозволений для людей від 18 років. Хостес можуть попросити показати документи у тих, хто виглядає молодше. І це повинні бути оригінали документів, а не копії на телефоні.«Ми всі знаємо сучасні можливості обробки фото, за яких зміна однієї цифри – взагалі не проблема. Тому і просимо приносити документи з собою», - каже Тетяна Акперова.Також у закладі діє дрес-код.«Найпоширеніше питання в Інстаграмі: «В кросівках пускаєте?» Пускаємо, але не у всіх. Нічого проти стилю кежуал не маємо, але в спортивних костюмах вхід не вітається. Потрібно розуміти, що це нічний заклад, до відпочинку в якому потрібно готуватись», - пояснила менеджер.Окрім цього, на третьому поверсі «Гранд Волині» готується до відкриття покер-клуб. У нього – інші власники і дата початку роботи поки невідома.

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