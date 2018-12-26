Через два тижні у Луцьку перестане їздити маршрутка №4

У Луцьку маршрутка № 4 буде їздити лише до 17 травня.Про це у facebook повідомляють учасники ініціативної групи, які виступають проти скасування цього маршруту."2 травня відбулася зустрічз начальником управління транспорту Луцької міської ради. Поговорили про ситуацію, що склалася. А 3 травня на території ЛПЕ відбулася зустріч зта начальником управління транспорту Луцької міської ради Володимиром Степановим.Були обговорені кілька варіантів вирішення цього питання", - написала у facebook Наталія Гуркіна.Всі сторони намагаються конструктивно вийти зі складної ситуації транспортного сполучення між ЛПЗ та Вересневим (ЗОШ № 16).