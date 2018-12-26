Через два тижні у Луцьку перестане їздити маршрутка №4
Сьогодні, 22:19
У Луцьку маршрутка № 4 буде їздити лише до 17 травня.
Про це у facebook повідомляють учасники ініціативної групи, які виступають проти скасування цього маршруту.
"2 травня відбулася зустріч Оксани Семенюк і Наталі Гуркіної з начальником управління транспорту Луцької міської ради Володимиром Степановим. Поговорили про ситуацію, що склалася. А 3 травня на території ЛПЕ відбулася зустріч з Володимиром Пуцом та начальником управління транспорту Луцької міської ради Володимиром Степановим.
Були обговорені кілька варіантів вирішення цього питання", - написала у facebook Наталія Гуркіна.
Всі сторони намагаються конструктивно вийти зі складної ситуації транспортного сполучення між ЛПЗ та Вересневим (ЗОШ № 16).
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Про це у facebook повідомляють учасники ініціативної групи, які виступають проти скасування цього маршруту.
"2 травня відбулася зустріч Оксани Семенюк і Наталі Гуркіної з начальником управління транспорту Луцької міської ради Володимиром Степановим. Поговорили про ситуацію, що склалася. А 3 травня на території ЛПЕ відбулася зустріч з Володимиром Пуцом та начальником управління транспорту Луцької міської ради Володимиром Степановим.
Були обговорені кілька варіантів вирішення цього питання", - написала у facebook Наталія Гуркіна.
Всі сторони намагаються конструктивно вийти зі складної ситуації транспортного сполучення між ЛПЗ та Вересневим (ЗОШ № 16).
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