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Через два тижні у Луцьку перестане їздити маршрутка №4

Через два тижні у Луцьку перестане їздити маршрутка №4
У Луцьку маршрутка № 4 буде їздити лише до 17 травня.

Про це у facebook повідомляють учасники ініціативної групи, які виступають проти скасування цього маршруту.

"2 травня відбулася зустріч Оксани Семенюк і Наталі Гуркіної з начальником управління транспорту Луцької міської ради Володимиром Степановим. Поговорили про ситуацію, що склалася. А 3 травня на території ЛПЕ відбулася зустріч з Володимиром Пуцом та начальником управління транспорту Луцької міської ради Володимиром Степановим.

Були обговорені кілька варіантів вирішення цього питання", - написала у facebook Наталія Гуркіна.

Всі сторони намагаються конструктивно вийти зі складної ситуації транспортного сполучення між ЛПЗ та Вересневим (ЗОШ № 16).

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Теги: маршрутка, автобус, скасування, Вересневе, ЛПЗ
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