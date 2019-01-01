У курортному селі на Волині сміття з кладовища закопали в лісі. ВІДЕО





Про це в редакцію



У Шацькому комунальному підприємстві, якому належить екскаватор, прокоментували ситуацію, зазначивши, що послуги транспорту у них замовила Світязька сільська рада. За те, як і де замовник використовує екскаватор, підприємство відповідальності не несе.



До керівництва сільської ради журналісту видання додзвонитися не вдалося.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Світязі посеред лісу закопали сміття з кладовища.Про це в редакцію Район.Шацьк повідомив очевидець і надіслав відео з місця події. На ньому видно, як трактор в урочищі Залиси (біля очисних споруд) вивантажує сміття: сухе листя, дерев'яні хрести, вінки з могил, а поруч екскаватор копає яму. Зі слів свідка, відходи згодом зсунули у яму і загорнули.У Шацькому комунальному підприємстві, якому належить екскаватор, прокоментували ситуацію, зазначивши, що послуги транспорту у них замовила Світязька сільська рада. За те, як і де замовник використовує екскаватор, підприємство відповідальності не несе.До керівництва сільської ради журналісту видання додзвонитися не вдалося.

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