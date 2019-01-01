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У курортному селі на Волині сміття з кладовища закопали в лісі. ВІДЕО

У курортному селі на Волині сміття з кладовища закопали в лісі. ВІДЕО
У Світязі посеред лісу закопали сміття з кладовища.

Про це в редакцію Район.Шацьк повідомив очевидець і надіслав відео з місця події. На ньому видно, як трактор в урочищі Залиси (біля очисних споруд) вивантажує сміття: сухе листя, дерев'яні хрести, вінки з могил, а поруч екскаватор копає яму. Зі слів свідка, відходи згодом зсунули у яму і загорнули.

У Шацькому комунальному підприємстві, якому належить екскаватор, прокоментували ситуацію, зазначивши, що послуги транспорту у них замовила Світязька сільська рада. За те, як і де замовник використовує екскаватор, підприємство відповідальності не несе.

До керівництва сільської ради журналісту видання додзвонитися не вдалося.


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Теги: сміття, ліс, кладовище, трактор, Світязь
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