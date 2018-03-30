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5G в Україні: коли покоління нового мобільного зв’язку вийде на ринок

5G в Україні: коли покоління нового мобільного зв’язку вийде на ринок
Уже наступного року Україна зможе виставити на продаж нове покоління мобільного зв’язку.

Про це повідомили у прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на міністра.

– Сьогодні у нас була зустріч з регулятором. Вони бачать велику перспективу 5G-технології. За їхніми словами, Україна у наступному році зможе виставити на продаж перші ліцензії на 5G. Такий план регулятора, і ми його гаряче підтримуємо, – йдеться у повідомленні.

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Теги: 5G, зв'язок, інтернет
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