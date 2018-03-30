5G в Україні: коли покоління нового мобільного зв’язку вийде на ринок





Про це повідомили у



– Сьогодні у нас була зустріч з регулятором. Вони бачать велику перспективу 5G-технології. За їхніми словами, Україна у наступному році зможе виставити на продаж перші ліцензії на 5G. Такий план регулятора, і ми його гаряче підтримуємо, – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже наступного року Україна зможе виставити на продаж нове покоління мобільного зв’язку.Про це повідомили у прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на міністра.– Сьогодні у нас була зустріч з регулятором. Вони бачать велику перспективу 5G-технології. За їхніми словами, Україна у наступному році зможе виставити на продаж перші ліцензії на 5G. Такий план регулятора, і ми його гаряче підтримуємо, – йдеться у повідомленні.

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