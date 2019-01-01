4 травня на Волині: гортаючи календар

Світлана Мишковець (на фото), волинський художник Петро Собко, лікар-ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України Ірина Комарницька, а також прес-секретар громадського руху "Свідомі" Марія Ніколайчук.



Вітаємо їх та бажаємо добра, достатку та везіння.



З іменинами вітаємо усіх чоловіків, які носять імена Денис, Кіндрат, Олександр, Федір, Олексій, Максим. Зичимо вам добра й любові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні відзначають день народження заступник голови Волинської ОДА(на фото), волинський художник, лікар-ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України, а також прес-секретар громадського руху "Свідомі" Марія Ніколайчук.Вітаємо їх та бажаємо добра, достатку та везіння.З іменинами вітаємо усіх чоловіків, які носять імена Денис, Кіндрат, Олександр, Федір, Олексій, Максим. Зичимо вам добра й любові.

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