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4 травня на Волині: гортаючи календар

4 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження заступник голови Волинської ОДА Світлана Мишковець (на фото), волинський художник Петро Собко, лікар-ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України Ірина Комарницька, а також прес-секретар громадського руху "Свідомі" Марія Ніколайчук.

Вітаємо їх та бажаємо добра, достатку та везіння.

З іменинами вітаємо усіх чоловіків, які носять імена Денис, Кіндрат, Олександр, Федір, Олексій, Максим. Зичимо вам добра й любові.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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