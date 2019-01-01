На Волині школярі виготовляють неймовірні скульптури з моху. ВІДЕО





У навчальному закладі села Городок, що у Маневицькому районі, діти творять справжні дива зі моху, - передає

Очільниця школи та гуртка Ніна Терещенко каже, що все почалося із картинки у соцмережі, яка спонукала зробити схожий виріб зі скандинавського моху власноруч.



За нелегку справу взялися вихованці учнівського лісництва. Ніна Михайлівна розповідає, що пробували використовувати різні мохи: зозулин, папоротевий та ісландський, однак найбільше підійшов так званий оленячий ягель. Найголовніше, кажуть юні майстри, правильно його законсервувати.



Після всіх маніпуляцій мох має тиждень постояти у теплому місці – тоді він набуде необхідного кольору і буде придатний для використання. Такий підготовлений мох називають стабілізованим.



Виробами з нього школярі прикрашають класні кімнати, а найкращі насилають на різні конкурси. Директорка Ніна Терещенко каже, що перевага таких предметів еко-дизайну у тому, що стабілізований мох не потребує догляду і зберігає декоративність до восьми років. Також городоцькі учні практикуються виготовляти експозиції із сукулентів.





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Очільниця школи та гурткакаже, що все почалося із картинки у соцмережі, яка спонукала зробити схожий виріб зі скандинавського моху власноруч.За нелегку справу взялися вихованці учнівського лісництва. Ніна Михайлівна розповідає, що пробували використовувати різні мохи: зозулин, папоротевий та ісландський, однак найбільше підійшов так званий оленячий ягель. Найголовніше, кажуть юні майстри, правильно його законсервувати.Після всіх маніпуляцій мох має тиждень постояти у теплому місці – тоді він набуде необхідного кольору і буде придатний для використання. Такий підготовлений мох називають стабілізованим.Виробами з нього школярі прикрашають класні кімнати, а найкращі насилають на різні конкурси. Директорка Ніна Терещенко каже, що перевага таких предметів еко-дизайну у тому, що стабілізований мох не потребує догляду і зберігає декоративність до восьми років. Також городоцькі учні практикуються виготовляти експозиції із сукулентів.

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