На Волині школярі виготовляють неймовірні скульптури з моху. ВІДЕО
Сьогодні, 03:16
У кожній школі намагаються розвивати дитячий потенціал різноманітними позакласними гуртками.
У навчальному закладі села Городок, що у Маневицькому районі, діти творять справжні дива зі моху, - передає 12 канал.
Очільниця школи та гуртка Ніна Терещенко каже, що все почалося із картинки у соцмережі, яка спонукала зробити схожий виріб зі скандинавського моху власноруч.
За нелегку справу взялися вихованці учнівського лісництва. Ніна Михайлівна розповідає, що пробували використовувати різні мохи: зозулин, папоротевий та ісландський, однак найбільше підійшов так званий оленячий ягель. Найголовніше, кажуть юні майстри, правильно його законсервувати.
Після всіх маніпуляцій мох має тиждень постояти у теплому місці – тоді він набуде необхідного кольору і буде придатний для використання. Такий підготовлений мох називають стабілізованим.
Виробами з нього школярі прикрашають класні кімнати, а найкращі насилають на різні конкурси. Директорка Ніна Терещенко каже, що перевага таких предметів еко-дизайну у тому, що стабілізований мох не потребує догляду і зберігає декоративність до восьми років. Також городоцькі учні практикуються виготовляти експозиції із сукулентів.
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У навчальному закладі села Городок, що у Маневицькому районі, діти творять справжні дива зі моху, - передає 12 канал.
Очільниця школи та гуртка Ніна Терещенко каже, що все почалося із картинки у соцмережі, яка спонукала зробити схожий виріб зі скандинавського моху власноруч.
За нелегку справу взялися вихованці учнівського лісництва. Ніна Михайлівна розповідає, що пробували використовувати різні мохи: зозулин, папоротевий та ісландський, однак найбільше підійшов так званий оленячий ягель. Найголовніше, кажуть юні майстри, правильно його законсервувати.
Після всіх маніпуляцій мох має тиждень постояти у теплому місці – тоді він набуде необхідного кольору і буде придатний для використання. Такий підготовлений мох називають стабілізованим.
Виробами з нього школярі прикрашають класні кімнати, а найкращі насилають на різні конкурси. Директорка Ніна Терещенко каже, що перевага таких предметів еко-дизайну у тому, що стабілізований мох не потребує догляду і зберігає декоративність до восьми років. Також городоцькі учні практикуються виготовляти експозиції із сукулентів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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