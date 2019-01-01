Волинський музикант візьме участь у реконструкції боїв часів Наполеона у Франції. ВІДЕО

Юрій Поліщук нерозлучний з сімейною реліквією – дворядкою.



Скоро вона зазвучить на привалах під час реконструкції боїв часів Наполеона, - йдеться в сюжеті



Туди у складі клубу любителів військової історії поїде музикант.



Трофей дістався Юрію від батька. А тому – від фронтовика, який пройшов з ним буремними шляхами Другої світової війни.



Більше - в сюжеті.





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