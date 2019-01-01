Волинський музикант візьме участь у реконструкції боїв часів Наполеона у Франції. ВІДЕО
Сьогодні, 04:39
Лідер гурту “Чорні черешні” Юрій Поліщук нерозлучний з сімейною реліквією – дворядкою.
Скоро вона зазвучить на привалах під час реконструкції боїв часів Наполеона, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Туди у складі клубу любителів військової історії поїде музикант.
Трофей дістався Юрію від батька. А тому – від фронтовика, який пройшов з ним буремними шляхами Другої світової війни.
Більше - в сюжеті.
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Скоро вона зазвучить на привалах під час реконструкції боїв часів Наполеона, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Туди у складі клубу любителів військової історії поїде музикант.
Трофей дістався Юрію від батька. А тому – від фронтовика, який пройшов з ним буремними шляхами Другої світової війни.
Більше - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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