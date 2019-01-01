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Волинський музикант візьме участь у реконструкції боїв часів Наполеона у Франції. ВІДЕО

Волинський музикант візьме участь у реконструкції боїв часів Наполеона у Франції. ВІДЕО
Лідер гурту “Чорні черешні” Юрій Поліщук нерозлучний з сімейною реліквією – дворядкою.

Скоро вона зазвучить на привалах під час реконструкції боїв часів Наполеона, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Туди у складі клубу любителів військової історії поїде музикант.

Трофей дістався Юрію від батька. А тому – від фронтовика, який пройшов з ним буремними шляхами Другої світової війни.

Більше - в сюжеті.


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Теги: Чорні черешні, дворядівка, Франція, реконструкція боїв
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