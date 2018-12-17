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Показали, як на Волині проводять авіавакцинацію тварин від сказу. ВІДЕО

Показали, як на Волині проводять авіавакцинацію тварин від сказу. ВІДЕО
На Волині розпочалася авіавакцинація диких тварин. Антиген проти сказу звірів розкидають по всій області із трьох літаків і у кожного – окремий маршрут.

Загальний обсяг – понад 400 тисяч доз. Вакцинують за кошти Євросоюзу, - інформує 12 канал.

Таких вакцин у кожному ящику – 160. Їх завантажують у літаки перед кожним відправленням, залежно від тривалості маршруту. У середині приманки – блістер з антитілами. Коли звір його прокушує, препарат, який запобігає захворюванню на сказ, потрапляє в організм.

Вакцинація диких тварин – програма Євросоюзу, щоби не допустити хворобу на його територію. Поширюючи вакцину двічі на рік протягом 5-ти років, розвинені держави позбулися сказу серед звірів на своїй території. І щоби не допустити його знову, вкладають гроші в боротьбу з інфекцією у сусідніх державах.

Розкидають капсули через встановлений у літаках барабан.

Перед кожним вильотом – контрольний технічний огляд літака. У всіх пілотів свій окремий маршрут. Карта завантажена в планшет.

Сигнал про траєкторію руху надходить у Берлін. Представники організації, які фінансують програму, контролюють, чи всі польоти здійснено без порушень.

Востаннє авіавакцинацію на Волині робили позаторік восени. 2018-го до зими не встигли. Ветеринари й єгері говорять про результат.

Якщо капсула впаде в чиємусь господарстві і її з’їсть домашня тварина, це теж захистить її від сказу. Вакцина повністю натуральна й безпечна для людей. Аби ефект відчути сповна, такі польоти мають виконувати двічі на рік. Наступний етап планують восени.


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Теги: авіавакцинація, сказ, літак
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