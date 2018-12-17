Показали, як на Волині проводять авіавакцинацію тварин від сказу. ВІДЕО
Сьогодні, 01:48
На Волині розпочалася авіавакцинація диких тварин. Антиген проти сказу звірів розкидають по всій області із трьох літаків і у кожного – окремий маршрут.
Загальний обсяг – понад 400 тисяч доз. Вакцинують за кошти Євросоюзу, - інформує 12 канал.
Таких вакцин у кожному ящику – 160. Їх завантажують у літаки перед кожним відправленням, залежно від тривалості маршруту. У середині приманки – блістер з антитілами. Коли звір його прокушує, препарат, який запобігає захворюванню на сказ, потрапляє в організм.
Вакцинація диких тварин – програма Євросоюзу, щоби не допустити хворобу на його територію. Поширюючи вакцину двічі на рік протягом 5-ти років, розвинені держави позбулися сказу серед звірів на своїй території. І щоби не допустити його знову, вкладають гроші в боротьбу з інфекцією у сусідніх державах.
Розкидають капсули через встановлений у літаках барабан.
Перед кожним вильотом – контрольний технічний огляд літака. У всіх пілотів свій окремий маршрут. Карта завантажена в планшет.
Сигнал про траєкторію руху надходить у Берлін. Представники організації, які фінансують програму, контролюють, чи всі польоти здійснено без порушень.
Востаннє авіавакцинацію на Волині робили позаторік восени. 2018-го до зими не встигли. Ветеринари й єгері говорять про результат.
Якщо капсула впаде в чиємусь господарстві і її з’їсть домашня тварина, це теж захистить її від сказу. Вакцина повністю натуральна й безпечна для людей. Аби ефект відчути сповна, такі польоти мають виконувати двічі на рік. Наступний етап планують восени.
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Загальний обсяг – понад 400 тисяч доз. Вакцинують за кошти Євросоюзу, - інформує 12 канал.
Таких вакцин у кожному ящику – 160. Їх завантажують у літаки перед кожним відправленням, залежно від тривалості маршруту. У середині приманки – блістер з антитілами. Коли звір його прокушує, препарат, який запобігає захворюванню на сказ, потрапляє в організм.
Вакцинація диких тварин – програма Євросоюзу, щоби не допустити хворобу на його територію. Поширюючи вакцину двічі на рік протягом 5-ти років, розвинені держави позбулися сказу серед звірів на своїй території. І щоби не допустити його знову, вкладають гроші в боротьбу з інфекцією у сусідніх державах.
Розкидають капсули через встановлений у літаках барабан.
Перед кожним вильотом – контрольний технічний огляд літака. У всіх пілотів свій окремий маршрут. Карта завантажена в планшет.
Сигнал про траєкторію руху надходить у Берлін. Представники організації, які фінансують програму, контролюють, чи всі польоти здійснено без порушень.
Востаннє авіавакцинацію на Волині робили позаторік восени. 2018-го до зими не встигли. Ветеринари й єгері говорять про результат.
Якщо капсула впаде в чиємусь господарстві і її з’їсть домашня тварина, це теж захистить її від сказу. Вакцина повністю натуральна й безпечна для людей. Аби ефект відчути сповна, такі польоти мають виконувати двічі на рік. Наступний етап планують восени.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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