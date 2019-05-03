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Був у навушниках: підлітка збив потяг, з якого він йшов зустрічати матір

Був у навушниках: підлітка збив потяг, з якого він йшов зустрічати матір
У Київській області підлітка, який переходив колії у невстановленому місці у навушниках, збив потяг.

Про це пишуть Факти.

"Потяг напрямком руху Київ-Малин, під’їжджаючи до станції Клавдієво, наїхав на 17-річного хлопця. Ним виявився учень 9-го класу. Хлопець йшов зустрічати свою матір, яка мала приїхати саме цим потягом", – розповіли у поліції.

Підлітка в непритомному стані з ушкодженням черепа та переломом стегна госпіталізувалиі. Зараз хлопець знаходиться в реанімації.

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Теги: потяг, підліток, навушники
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