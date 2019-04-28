У Черкасах засуджені напали на працівників колонії. ФОТО





У результаті один із постраждалих працівників установи госпіталізований в лікарню у важкому стані, інформує Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України в



"28.04.2019 під час проведення вечірньої перевірки засуджених у державній установі «Черкаська виправна колонія (№ 62)» окремі засуджені проявили групову непокору законним вимогам адміністрації, здійснили напад та завдали працівникам установи тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Один із постраждалих працівників установи госпіталізований до лікарні у тяжкому стані. У зазначеному інциденті приймало участь близько 30 засуджених.



Зважаючи на це у зазначеній установі запроваджено режим особливих умов, під час якого здійснюватимуться додаткові режимні заходи.



Зокрема, на період введення режиму особливих умов будуть тимчасово відмінені побачення.



Крім того, в установі проведено загальний обшук із залученням додаткових сил і засобів інших установ виконання покарання.



За результатами проведення обшуку було вилучено ряд заборонених речей та предметів. Під час проведення зазначених заходів спеціальні засоби та фізична сила до засуджених не застосовувалися.



Наразі, оперативна обстановка в установі керована, адміністрацією проводяться відповідні режимні заходи для її підтримання.



Постраждалий працівник установи був відвіданий керівництвом Центрального міжрегіонального управління, йому надається відповідна моральна підтримка та матеріальна допомога у проходженні курсу лікування", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черкаській виправній колонії №62 28 квітня група засуджених з 30 осіб напала і завдала працівникам установи тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.У результаті один із постраждалих працівників установи госпіталізований в лікарню у важкому стані, інформує Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України в Facebook "28.04.2019 під час проведення вечірньої перевірки засуджених у державній установі «Черкаська виправна колонія (№ 62)» окремі засуджені проявили групову непокору законним вимогам адміністрації, здійснили напад та завдали працівникам установи тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Один із постраждалих працівників установи госпіталізований до лікарні у тяжкому стані. У зазначеному інциденті приймало участь близько 30 засуджених.Зважаючи на це у зазначеній установі запроваджено режим особливих умов, під час якого здійснюватимуться додаткові режимні заходи.Зокрема, на період введення режиму особливих умов будуть тимчасово відмінені побачення.Крім того, в установі проведено загальний обшук із залученням додаткових сил і засобів інших установ виконання покарання.За результатами проведення обшуку було вилучено ряд заборонених речей та предметів. Під час проведення зазначених заходів спеціальні засоби та фізична сила до засуджених не застосовувалися.Наразі, оперативна обстановка в установі керована, адміністрацією проводяться відповідні режимні заходи для її підтримання.Постраждалий працівник установи був відвіданий керівництвом Центрального міжрегіонального управління, йому надається відповідна моральна підтримка та матеріальна допомога у проходженні курсу лікування", - йдеться в повідомленні.

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