Курс валют у Луцьку на 4 травня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.364, а продаж - 26.768.
Євро при купівлі становить - 29.314, продажу - 29.962.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.655, продаж - 7.063.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 29.314, продажу - 29.962.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.424.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.655, продаж - 7.063.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дратівливість і слабкість: українців попереджають про можливе погіршення самопочуття через погоду
Сьогодні, 09:36
У селі на Волині вночі горіла дерев'яна будівля
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 4 травня
Сьогодні, 09:00
Провідна неділя 2019: що можна, а що не варто нести на цвинтар
Сьогодні, 08:17
У Луцькраді підтримують підвищення вартості проїзду до 6 гривень
Сьогодні, 07:08