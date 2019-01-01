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Курс валют у Луцьку на 4 травня

Курс валют у Луцьку на 4 травня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.364, а продаж - 26.768.

Євро при купівлі становить - 29.314, продажу - 29.962.

Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.424.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.655, продаж - 7.063.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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