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У селі на Волині вночі горіла дерев'яна будівля

У селі на Волині вночі горіла дерев'яна будівля
3 травня у Камені-Каширському районі виникло дві пожежі.

Так, о 02:00 горіла дерев'яна господарська будівля у селі Добре. Пожежу повністю ліквідовали о 03:35, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

А о 14:52 рятувальники виїжджали для гасіння пожежі господарської будівлі із шлакоблоків у місті Камінь-Каширський. Загоряння було локалізовано о 15:01 та ліквідовано о 15:17.

Причини пожеж встановлюються.

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Теги: пожежа, будівлі
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