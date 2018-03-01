У селі на Волині вночі горіла дерев'яна будівля
Сьогодні, 09:13
3 травня у Камені-Каширському районі виникло дві пожежі.
Так, о 02:00 горіла дерев'яна господарська будівля у селі Добре. Пожежу повністю ліквідовали о 03:35, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
А о 14:52 рятувальники виїжджали для гасіння пожежі господарської будівлі із шлакоблоків у місті Камінь-Каширський. Загоряння було локалізовано о 15:01 та ліквідовано о 15:17.
Причини пожеж встановлюються.
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Так, о 02:00 горіла дерев'яна господарська будівля у селі Добре. Пожежу повністю ліквідовали о 03:35, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
А о 14:52 рятувальники виїжджали для гасіння пожежі господарської будівлі із шлакоблоків у місті Камінь-Каширський. Загоряння було локалізовано о 15:01 та ліквідовано о 15:17.
Причини пожеж встановлюються.
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