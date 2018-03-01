У селі на Волині вночі горіла дерев'яна будівля





Так, о 02:00 горіла дерев'яна господарська будівля у селі Добре. Пожежу повністю ліквідовали о 03:35, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



А о 14:52 рятувальники виїжджали для гасіння пожежі господарської будівлі із шлакоблоків у місті Камінь-Каширський. Загоряння було локалізовано о 15:01 та ліквідовано о 15:17.



Причини пожеж встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 травня у Камені-Каширському районі виникло дві пожежі.Так, о 02:00 горіла дерев'яна господарська будівля у селі Добре. Пожежу повністю ліквідовали о 03:35, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.А о 14:52 рятувальники виїжджали для гасіння пожежі господарської будівлі із шлакоблоків у місті Камінь-Каширський. Загоряння було локалізовано о 15:01 та ліквідовано о 15:17.Причини пожеж встановлюються.

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