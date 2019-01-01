Закликають привітати з днем народження сина загиблого волинського підполковника
Сьогодні, 10:01
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Уже сьогодні, 4 травня, святкуватиме 10-й день народження Гліб. Він – син Героя Василя Спасьонова, котрий служив начальником протиповітряної оборони 51-ї механізованої бригади. Разом із іншими бійцями бригади брав участь у відсічі збройній агресії Росії. Зі слів бійців бригади, завжди турбувався про своїх підлеглих, ніколи не ховався за їхніми спинами. 23 липня 2014 року добровільно зголосився супроводжувати з десантним підрозділом та підрозділом Національної Гвардії БМП, які йшли за танковим підрозділом та мали завдання почати зачистку Лисичанська від сепаратистів. Колона українських збройних сил увійшла у місто першою, та відірвалась від основних частин збройних сил приблизно на 900 метрів. Уже в межах міста колона потрапила під масований обстріл сепаратистів, під час якого Василя Спасьонова було поранено. Бійці бригади спробували прикрити свого командира та вивести його у безпечне місце. Але при переході на безпечнішу позицію загін потрапив під новий обстріл, під час якого Василь Спасьонов був поранений у друге, тепер уже смертельно. Під час обстрілу бійці не змогли забрати тіло підполковника, яке було знайдено лише через тиждень після загибелі.
Василю Спасьонову було присвоєне звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського», його ім’ям названа одна з вулиць міста.
Його син Гліб навчається у 4-му класі школи-інтернету, намагається бути активним. Розповідає про те, що його успішність в школі є гарною. Щодо вподобань, то хлопцеві подобаються різні предмети. Так, серед найулюбленіших – природознавство, читання, фізичне виховання. Гліб також має кілька хобі. Він любить випалювати, складати конструктори, грати у шахмати й волейбол.
Має велику мрію про те, аби колись політати на повітряній кулі. А ще мріє побачити Америку. Розповідає про те, що дякуючи волонтерам відпочивав у Болгарії, Туреччині та Словенії. І від поїздок у нього залишилося багато приємних та неймовірних вражень. Сподобалися краєвиди, а особливо море. Під час поїздки познайомився з новими друзями, з якими спілкується і сьогодні.
Глібові подобаються фантастичні фільми, зокрема, «Месник». А наслідувати він бажає лише найкращих. Тому бере приклад зі своїх однокласників, які добре навчаються та все встигають.
У майбутньому хлопчик хотів би бути військовим. До слова, його мама, Аліна Олексіївна, теж є військовослужбовцем. Вона у нашого іменника любить дисципліну та порядок. Але для сина вона найкраща, завжди його розуміє і у всьому підтримує, і Гліб, у свою чергу, робить перші кроки в допомозі мамі. Каже, що він мужчина в домі. Прибирає в квартирі, виносить сміття, і в магазин сходить, і купить все, що мама скаже. Часто допомагає і своїй бабусі, оскільки проводить у неї всі канікули, доглядає у неї за песиками Баксом та Бонею.
Хлопчик з повагою відноситься до всіх людей, знає, що важливо пам’ятати, що по відношенню до інших потрібно відноситися так, як би ти хотів, щоб відносилися до тебе.
Уже по дорослому говорить про Україну: «Це мій рідний дім, який не можна зраджувати, а потрібно захищати. Якби був політиком, зробив би так, щоб скоріше настав довгоочікуваний мир в країні та, щоб всі діти жили у повних сім’ях. І тоді б, люди були веселі та щасливі».
Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням http://memorybook.org.ua/21/spasenov.htm
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-1461-8547 Скиба Наталія Миколаївна).
Інформація для благодійників: Спасьонов Гліб – сьогодні 10 років (4.05.2009). Володимир-Волинський р-н.
Ріст: 150 см. Розмір взуття: 38-39.
Подарунок до ДН: на ваш розсуд.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Уже сьогодні, 4 травня, святкуватиме 10-й день народження Гліб. Він – син Героя Василя Спасьонова, котрий служив начальником протиповітряної оборони 51-ї механізованої бригади. Разом із іншими бійцями бригади брав участь у відсічі збройній агресії Росії. Зі слів бійців бригади, завжди турбувався про своїх підлеглих, ніколи не ховався за їхніми спинами. 23 липня 2014 року добровільно зголосився супроводжувати з десантним підрозділом та підрозділом Національної Гвардії БМП, які йшли за танковим підрозділом та мали завдання почати зачистку Лисичанська від сепаратистів. Колона українських збройних сил увійшла у місто першою, та відірвалась від основних частин збройних сил приблизно на 900 метрів. Уже в межах міста колона потрапила під масований обстріл сепаратистів, під час якого Василя Спасьонова було поранено. Бійці бригади спробували прикрити свого командира та вивести його у безпечне місце. Але при переході на безпечнішу позицію загін потрапив під новий обстріл, під час якого Василь Спасьонов був поранений у друге, тепер уже смертельно. Під час обстрілу бійці не змогли забрати тіло підполковника, яке було знайдено лише через тиждень після загибелі.
Василю Спасьонову було присвоєне звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського», його ім’ям названа одна з вулиць міста.
Його син Гліб навчається у 4-му класі школи-інтернету, намагається бути активним. Розповідає про те, що його успішність в школі є гарною. Щодо вподобань, то хлопцеві подобаються різні предмети. Так, серед найулюбленіших – природознавство, читання, фізичне виховання. Гліб також має кілька хобі. Він любить випалювати, складати конструктори, грати у шахмати й волейбол.
Має велику мрію про те, аби колись політати на повітряній кулі. А ще мріє побачити Америку. Розповідає про те, що дякуючи волонтерам відпочивав у Болгарії, Туреччині та Словенії. І від поїздок у нього залишилося багато приємних та неймовірних вражень. Сподобалися краєвиди, а особливо море. Під час поїздки познайомився з новими друзями, з якими спілкується і сьогодні.
Глібові подобаються фантастичні фільми, зокрема, «Месник». А наслідувати він бажає лише найкращих. Тому бере приклад зі своїх однокласників, які добре навчаються та все встигають.
У майбутньому хлопчик хотів би бути військовим. До слова, його мама, Аліна Олексіївна, теж є військовослужбовцем. Вона у нашого іменника любить дисципліну та порядок. Але для сина вона найкраща, завжди його розуміє і у всьому підтримує, і Гліб, у свою чергу, робить перші кроки в допомозі мамі. Каже, що він мужчина в домі. Прибирає в квартирі, виносить сміття, і в магазин сходить, і купить все, що мама скаже. Часто допомагає і своїй бабусі, оскільки проводить у неї всі канікули, доглядає у неї за песиками Баксом та Бонею.
Хлопчик з повагою відноситься до всіх людей, знає, що важливо пам’ятати, що по відношенню до інших потрібно відноситися так, як би ти хотів, щоб відносилися до тебе.
Уже по дорослому говорить про Україну: «Це мій рідний дім, який не можна зраджувати, а потрібно захищати. Якби був політиком, зробив би так, щоб скоріше настав довгоочікуваний мир в країні та, щоб всі діти жили у повних сім’ях. І тоді б, люди були веселі та щасливі».
Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням http://memorybook.org.ua/21/spasenov.htm
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-1461-8547 Скиба Наталія Миколаївна).
Інформація для благодійників: Спасьонов Гліб – сьогодні 10 років (4.05.2009). Володимир-Волинський р-н.
Ріст: 150 см. Розмір взуття: 38-39.
Подарунок до ДН: на ваш розсуд.
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