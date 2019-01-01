Закликають привітати з днем народження сина загиблого волинського підполковника

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже сьогодні, 4 травня, святкуватиме 10-й день народження. Він – син Героя, котрий служив начальником протиповітряної оборони 51-ї механізованої бригади. Разом із іншими бійцями бригади брав участь у відсічі збройній агресії Росії. Зі слів бійців бригади, завжди турбувався про своїх підлеглих, ніколи не ховався за їхніми спинами. 23 липня 2014 року добровільно зголосився супроводжувати з десантним підрозділом та підрозділом Національної Гвардії БМП, які йшли за танковим підрозділом та мали завдання почати зачистку Лисичанська від сепаратистів. Колона українських збройних сил увійшла у місто першою, та відірвалась від основних частин збройних сил приблизно на 900 метрів. Уже в межах міста колона потрапила під масований обстріл сепаратистів, під час якого Василя Спасьонова було поранено. Бійці бригади спробували прикрити свого командира та вивести його у безпечне місце. Але при переході на безпечнішу позицію загін потрапив під новий обстріл, під час якого Василь Спасьонов був поранений у друге, тепер уже смертельно. Під час обстрілу бійці не змогли забрати тіло підполковника, яке було знайдено лише через тиждень після загибелі.Василю Спасьонову було присвоєне звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського», його ім’ям названа одна з вулиць міста.Його син Гліб навчається у 4-му класі школи-інтернету, намагається бути активним. Розповідає про те, що його успішність в школі є гарною. Щодо вподобань, то хлопцеві подобаються різні предмети. Так, серед найулюбленіших – природознавство, читання, фізичне виховання. Гліб також має кілька хобі. Він любить випалювати, складати конструктори, грати у шахмати й волейбол.Має велику мрію про те, аби колись політати на повітряній кулі. А ще мріє побачити Америку. Розповідає про те, що дякуючи волонтерам відпочивав у Болгарії, Туреччині та Словенії. І від поїздок у нього залишилося багато приємних та неймовірних вражень. Сподобалися краєвиди, а особливо море. Під час поїздки познайомився з новими друзями, з якими спілкується і сьогодні.Глібові подобаються фантастичні фільми, зокрема, «Месник». А наслідувати він бажає лише найкращих. Тому бере приклад зі своїх однокласників, які добре навчаються та все встигають.У майбутньому хлопчик хотів би бути військовим. До слова, його мама, Аліна Олексіївна, теж є військовослужбовцем. Вона у нашого іменника любить дисципліну та порядок. Але для сина вона найкраща, завжди його розуміє і у всьому підтримує, і Гліб, у свою чергу, робить перші кроки в допомозі мамі. Каже, що він мужчина в домі. Прибирає в квартирі, виносить сміття, і в магазин сходить, і купить все, що мама скаже. Часто допомагає і своїй бабусі, оскільки проводить у неї всі канікули, доглядає у неї за песиками Баксом та Бонею.Хлопчик з повагою відноситься до всіх людей, знає, що важливо пам’ятати, що по відношенню до інших потрібно відноситися так, як би ти хотів, щоб відносилися до тебе.Уже по дорослому говорить про Україну: «Це мій рідний дім, який не можна зраджувати, а потрібно захищати. Якби був політиком, зробив би так, щоб скоріше настав довгоочікуваний мир в країні та, щоб всі діти жили у повних сім’ях. І тоді б, люди були веселі та щасливі».Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням http://memorybook.org.ua/21/spasenov.htmМаєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-1461-8547 Скиба Наталія Миколаївна).Спасьонов Гліб – сьогодні 10 років (4.05.2009). Володимир-Волинський р-н.Ріст: 150 см. Розмір взуття: 38-39.Подарунок до ДН: на ваш розсуд.