вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Негода відступає: синоптик дав прогноз на тиждень в Україні

Негода відступає: синоптик дав прогноз на тиждень в Україні
В Україні в найближчий тиждень ослабнуть дощі, денна температура повітря зросте вище позначки +20.

Такий прогноз погоди озвучив синоптик Українського гідрометцентру Владислав Білик. За його словами, "негода вже відійшла з території України", - пише Обозреватель.

"Циклон, який спостерігався 30 квітня і 1 травня, зараз перебуває над територією Росії і рухається в північно-східному напрямку. В Україні в найближчі дні ослабнуть дощі. В основному ці дощі будуть спостерігатися в західних, північних, центральних областях. Найменше опадів на півдні та крайньому сході нашої країни", – повідомив експерт.

"Температурні показники почнуть підвищуватися, знову побачимо сонце, погода буде змінюватися на хмарну з проясненнями, іноді малохмарна погода в найближчі дні. Температура вночі +5...+10, на півдні до +12...+13. Днем +15...+20. 4-5 травня подекуди на півдні і на сході країни +23...+24", – додав він.

Білик також зазначив, що "більш-менш сприятлива погода" без дощів очікується 8-9 травня.

"Буде малохмарна погода, температурні показники +20...+22, на півдні – до +25. Нічні температури близько +7...+10. В інші дні будуть спостерігатися дощі. 6-7 травня в західних областях буде досить прохолодно. Нічні температури +2...+7, на високогір'ї Карпат – близько 0 і мокрий сніг, а денні температури в межах +10...+15. Не спекотно буде", – уклав синоптик.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Негода відступає: синоптик дав прогноз на тиждень в Україні
Сьогодні, 20:02
На Волині у лісі знайшли великий склад мінометних мін
Сьогодні, 19:16
«Grand Central», що у «Промені» запрошує на оренду цікаві заклади*
Сьогодні, 18:50
Відтепер волинянам доведеться платити за «газові» ремонти самостійно. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
16 квітень, 12:27
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 квітня
15 квітень, 20:00
На вихідні прогнозують аномальне тепло на Волині На вихідні прогнозують аномальне тепло на Волині
27 березень, 22:55
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 березня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 березня
19 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Негода відступає: синоптик дав прогноз на тиждень в Україні
Сьогодні, 20:02
 0
На Волині у лісі знайшли великий склад мінометних мін
Сьогодні, 19:16
 0
«Grand Central», що у «Промені» запрошує на оренду цікаві заклади*
Сьогодні, 18:50
 0
Відтепер волинянам доведеться платити за «газові» ремонти самостійно. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
 0
У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8