Негода відступає: синоптик дав прогноз на тиждень в Україні

В Україні в найближчий тиждень ослабнуть дощі, денна температура повітря зросте вище позначки +20.Такий прогноз погоди озвучив синоптик Українського гідрометцентру Владислав Білик. За його словами, "негода вже відійшла з території України", - пише Обозреватель."Циклон, який спостерігався 30 квітня і 1 травня, зараз перебуває над територією Росії і рухається в північно-східному напрямку. В Україні в найближчі дні ослабнуть дощі. В основному ці дощі будуть спостерігатися в західних, північних, центральних областях. Найменше опадів на півдні та крайньому сході нашої країни", – повідомив експерт."Температурні показники почнуть підвищуватися, знову побачимо сонце, погода буде змінюватися на хмарну з проясненнями, іноді малохмарна погода в найближчі дні. Температура вночі +5...+10, на півдні до +12...+13. Днем +15...+20. 4-5 травня подекуди на півдні і на сході країни +23...+24", – додав він.Білик також зазначив, що "більш-менш сприятлива погода" без дощів очікується 8-9 травня."Буде малохмарна погода, температурні показники +20...+22, на півдні – до +25. Нічні температури близько +7...+10. В інші дні будуть спостерігатися дощі. 6-7 травня в західних областях буде досить прохолодно. Нічні температури +2...+7, на високогір'ї Карпат – близько 0 і мокрий сніг, а денні температури в межах +10...+15. Не спекотно буде", – уклав синоптик.