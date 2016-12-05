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17-річний лучанин – чемпіон із тайського боксу. ВІДЕО

17-річний лучанин – чемпіон із тайського боксу. ВІДЕО
Щоденні тренування, самодисципліна і захоплення своєю справою. Саме це допомагає виходити на ринг і перемагати, – впевнений лучанин Олександр Бугай.

Сашкові – 17, він опановує професію вчителя фізкультури і хоче стати чемпіоном світу у муай-тай. Хлопець займається тайським боксом 6 років і нещодавно вдруге став чемпіоном України. Тим самим здобув і звання кандидата у майстри спорту., - йдеться у сюжеті 12 каналу.

На чемпіонаті в Одесі спортсмену вдалося перемогти двох суперників достроково. Із третім – перемога за очками.

Тренер Олександра Сергій Снитюк впевнений, що юний чемпіон зможе підкорити світову арену.


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Теги: бокс, лучанин
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