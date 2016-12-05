17-річний лучанин – чемпіон із тайського боксу. ВІДЕО

Щоденні тренування, самодисципліна і захоплення своєю справою. Саме це допомагає виходити на ринг і перемагати, – впевнений лучанинСашкові – 17, він опановує професію вчителя фізкультури і хоче стати чемпіоном світу у муай-тай. Хлопець займається тайським боксом 6 років і нещодавно вдруге став чемпіоном України. Тим самим здобув і звання кандидата у майстри спорту., - йдеться у сюжеті 12 каналу.На чемпіонаті в Одесі спортсмену вдалося перемогти двох суперників достроково. Із третім – перемога за очками.Тренер Олександравпевнений, що юний чемпіон зможе підкорити світову арену.