17-річний лучанин – чемпіон із тайського боксу. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
Щоденні тренування, самодисципліна і захоплення своєю справою. Саме це допомагає виходити на ринг і перемагати, – впевнений лучанин Олександр Бугай.
Сашкові – 17, він опановує професію вчителя фізкультури і хоче стати чемпіоном світу у муай-тай. Хлопець займається тайським боксом 6 років і нещодавно вдруге став чемпіоном України. Тим самим здобув і звання кандидата у майстри спорту., - йдеться у сюжеті 12 каналу.
На чемпіонаті в Одесі спортсмену вдалося перемогти двох суперників достроково. Із третім – перемога за очками.
Тренер Олександра Сергій Снитюк впевнений, що юний чемпіон зможе підкорити світову арену.
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Сашкові – 17, він опановує професію вчителя фізкультури і хоче стати чемпіоном світу у муай-тай. Хлопець займається тайським боксом 6 років і нещодавно вдруге став чемпіоном України. Тим самим здобув і звання кандидата у майстри спорту., - йдеться у сюжеті 12 каналу.
На чемпіонаті в Одесі спортсмену вдалося перемогти двох суперників достроково. Із третім – перемога за очками.
Тренер Олександра Сергій Снитюк впевнений, що юний чемпіон зможе підкорити світову арену.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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