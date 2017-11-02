Відомий луцький журналіст посперечався з ведучим популярного ток-шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:02
Серед людей та у ЗМІ активно обговорюють дострокові вибори до Верховної ради.
Про це висловив свою позицію луцький журналіст Тарас Шкітер в ефірі телеканалу Прямий.
"На моє переконання дострокові вибори не потрібні. Тому що зараз громадянське суспільство має унікальний шанс змусити народних депутатів прийняти ряд важливих законів, які вже доволі тривалий час не приймаються. Це – скасування депутатської недоторканності, імпічмент президента, виборчий кодекс. Закони, які потрібні. Погодьтесь, це рішення не підтримати ці закони є непопулярними. Ми як громадянське суспільство повинні змусити депутатів проголосувати за ці закони", - розповів Тарас Шкітер.
Ведучий програми Матвій Ганапольський відповів на ці слова:
"Для чого, я не розумію, для чого ускладнювати? Розігнати цю Верховну Раду і обрати нову, де буде більшість "Слуга народу" і вони все приймуть. Для чого Зеленському длубатись з цією Верховною Радою?".
"Де впевненість, що новообрана Верховна Рада прийме зі закони, аже ми 5 років тому чули це. Де впевненість, що коли буде більшість "Слуги народу" вони проголосуть за імпічмент президента... В нас є унікальний шанс, які портібно використовувати. Це три закони: депутатська недоторканность, імпічмент президента, виборчий кодекс " - резюмував луцький журналіст.
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Про це висловив свою позицію луцький журналіст Тарас Шкітер в ефірі телеканалу Прямий.
"На моє переконання дострокові вибори не потрібні. Тому що зараз громадянське суспільство має унікальний шанс змусити народних депутатів прийняти ряд важливих законів, які вже доволі тривалий час не приймаються. Це – скасування депутатської недоторканності, імпічмент президента, виборчий кодекс. Закони, які потрібні. Погодьтесь, це рішення не підтримати ці закони є непопулярними. Ми як громадянське суспільство повинні змусити депутатів проголосувати за ці закони", - розповів Тарас Шкітер.
Ведучий програми Матвій Ганапольський відповів на ці слова:
"Для чого, я не розумію, для чого ускладнювати? Розігнати цю Верховну Раду і обрати нову, де буде більшість "Слуга народу" і вони все приймуть. Для чого Зеленському длубатись з цією Верховною Радою?".
"Де впевненість, що новообрана Верховна Рада прийме зі закони, аже ми 5 років тому чули це. Де впевненість, що коли буде більшість "Слуги народу" вони проголосуть за імпічмент президента... В нас є унікальний шанс, які портібно використовувати. Це три закони: депутатська недоторканность, імпічмент президента, виборчий кодекс " - резюмував луцький журналіст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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