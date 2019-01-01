вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки за рік заробила служитель Феміди Господарського суду Волині

Скільки за рік заробила служитель Феміди Господарського суду Волині
Суддя Господарського суду Волинської області Інна Якушева має квартиру, ти земельні ділянки та авто.

Вона задекларувала квартиру у Луцьку площею 99,6 м. кв. у спільній власності із сином Романом Якушевим, якою володіє з 2012 року. З 2017 року у судді є 6,59 сотки землі, 25 соток землі та 28,22 сотки землі у селі Веселе Луцького району, - пише Волинь Оnline.

З 2008 року суддя має авто «Mitsubishi Outlander» 2008 року випуску вартістю 143,9 тисячі гривень.

У 2018 році суддя отримала 378,805 тисячі гривень зарплати, 1,27 тисячі гривень процентів, 363 гривні бонусів та 1,32 тисячі гривень кредиту від «Приватбанку».

Син Роман Якушев, який працює у Луцькому міськрайонному суді головним спеціалістом отримав 155,142 тисячі гривень зарплати та 18,055 тисячі гривень матеріальної допомоги від Луцького міськрайонного суду.

У судді є на рахунках у «Приватбанку» 3,503 тисячі євро та 85,186 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суддя, Інна Якушева
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не миються місяць після пологів і їдять всіляку гидоту: лучанка про тонкощі життя китайців
Сьогодні, 12:24
Скільки за рік заробила служитель Феміди Господарського суду Волині
Сьогодні, 11:45
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Сьогодні, 11:22
Відомий луцький журналіст посперечався з ведучим популярного ток-шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:02
У «Промені» пройде фінал акції «Серце до серця»*
Сьогодні, 11:01
Схожі новини
Будинок за 2 мільйона, авто і готівка: що нажив голова Господарського суду Волині Будинок за 2 мільйона, авто і готівка: що нажив голова Господарського суду Волині
26 квітень, 12:03
Суддю Луцького міськрайонного суду відсторонили від роботи Суддю Луцького міськрайонного суду відсторонили від роботи
23 квітень, 14:04
Луцький суддя зберігає «у панчосі» понад 300 тисяч гривень Луцький суддя зберігає «у панчосі» понад 300 тисяч гривень
17 квітень, 16:09
Майно батьків і земля дружини: що у декларації волинського судді Майно батьків і земля дружини: що у декларації волинського судді
11 квітень, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не миються місяць після пологів і їдять всіляку гидоту: лучанка про тонкощі життя китайців
Сьогодні, 12:24
 0
Скільки за рік заробила служитель Феміди Господарського суду Волині
Сьогодні, 11:45
 0
Найкрутіше взуття фестивалю «Волинська Голландія». ФОТО
Сьогодні, 11:22
 0
Відомий луцький журналіст посперечався з ведучим популярного ток-шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:02
 0
У «Промені» пройде фінал акції «Серце до серця»*
Сьогодні, 11:01
 0
Медіа
відео
1/8