Скільки за рік заробила служитель Феміди Господарського суду Волині
Сьогодні, 11:45
Суддя Господарського суду Волинської області Інна Якушева має квартиру, ти земельні ділянки та авто.
Вона задекларувала квартиру у Луцьку площею 99,6 м. кв. у спільній власності із сином Романом Якушевим, якою володіє з 2012 року. З 2017 року у судді є 6,59 сотки землі, 25 соток землі та 28,22 сотки землі у селі Веселе Луцького району, - пише Волинь Оnline.
З 2008 року суддя має авто «Mitsubishi Outlander» 2008 року випуску вартістю 143,9 тисячі гривень.
У 2018 році суддя отримала 378,805 тисячі гривень зарплати, 1,27 тисячі гривень процентів, 363 гривні бонусів та 1,32 тисячі гривень кредиту від «Приватбанку».
Син Роман Якушев, який працює у Луцькому міськрайонному суді головним спеціалістом отримав 155,142 тисячі гривень зарплати та 18,055 тисячі гривень матеріальної допомоги від Луцького міськрайонного суду.
У судді є на рахунках у «Приватбанку» 3,503 тисячі євро та 85,186 тисячі гривень.
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Вона задекларувала квартиру у Луцьку площею 99,6 м. кв. у спільній власності із сином Романом Якушевим, якою володіє з 2012 року. З 2017 року у судді є 6,59 сотки землі, 25 соток землі та 28,22 сотки землі у селі Веселе Луцького району, - пише Волинь Оnline.
З 2008 року суддя має авто «Mitsubishi Outlander» 2008 року випуску вартістю 143,9 тисячі гривень.
У 2018 році суддя отримала 378,805 тисячі гривень зарплати, 1,27 тисячі гривень процентів, 363 гривні бонусів та 1,32 тисячі гривень кредиту від «Приватбанку».
Син Роман Якушев, який працює у Луцькому міськрайонному суді головним спеціалістом отримав 155,142 тисячі гривень зарплати та 18,055 тисячі гривень матеріальної допомоги від Луцького міськрайонного суду.
У судді є на рахунках у «Приватбанку» 3,503 тисячі євро та 85,186 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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