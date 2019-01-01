Скільки за рік заробила служитель Феміди Господарського суду Волині

Інна Якушева має квартиру, ти земельні ділянки та авто.



Вона задекларувала квартиру у Луцьку площею 99,6 м. кв. у спільній власності із сином Романом Якушевим, якою володіє з 2012 року. З 2017 року у судді є 6,59 сотки землі, 25 соток землі та 28,22 сотки землі у селі Веселе Луцького району, - пише



З 2008 року суддя має авто «Mitsubishi Outlander» 2008 року випуску вартістю 143,9 тисячі гривень.



У 2018 році суддя отримала 378,805 тисячі гривень зарплати, 1,27 тисячі гривень процентів, 363 гривні бонусів та 1,32 тисячі гривень кредиту від «Приватбанку».



Син Роман Якушев, який працює у Луцькому міськрайонному суді головним спеціалістом отримав 155,142 тисячі гривень зарплати та 18,055 тисячі гривень матеріальної допомоги від Луцького міськрайонного суду.



У судді є на рахунках у «Приватбанку» 3,503 тисячі євро та 85,186 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Господарського суду Волинської областімає квартиру, ти земельні ділянки та авто.Вона задекларувала квартиру у Луцьку площею 99,6 м. кв. у спільній власності із сином Романом Якушевим, якою володіє з 2012 року. З 2017 року у судді є 6,59 сотки землі, 25 соток землі та 28,22 сотки землі у селі Веселе Луцького району, - пише Волинь Оnline З 2008 року суддя має авто «Mitsubishi Outlander» 2008 року випуску вартістю 143,9 тисячі гривень.У 2018 році суддя отримала 378,805 тисячі гривень зарплати, 1,27 тисячі гривень процентів, 363 гривні бонусів та 1,32 тисячі гривень кредиту від «Приватбанку».Син, який працює у Луцькому міськрайонному суді головним спеціалістом отримав 155,142 тисячі гривень зарплати та 18,055 тисячі гривень матеріальної допомоги від Луцького міськрайонного суду.У судді є на рахунках у «Приватбанку» 3,503 тисячі євро та 85,186 тисячі гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію