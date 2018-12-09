У селі на Волині освятили місце для побудови храму
Сьогодні, 12:56
У селі Войнин Локачинського району освятили фундамент під забудову Петро-Павлівського храму.
Освячення пройшло 3 травня, – інформує Володимир-Волинська єпархія Православної Церкви України.
"Архієрею співслужили: благочинний Локачинського району прот. Василь Кравець, настоятель парафії прот. Богдан та місцеве духовенство.", - йдеться у повідомлені.
А єпископ Матфей привітав жителів села з початком будівництва храму.
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Освячення пройшло 3 травня, – інформує Володимир-Волинська єпархія Православної Церкви України.
"Архієрею співслужили: благочинний Локачинського району прот. Василь Кравець, настоятель парафії прот. Богдан та місцеве духовенство.", - йдеться у повідомлені.
А єпископ Матфей привітав жителів села з початком будівництва храму.
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Коментарі 1
кожному попу - свою церкву! Слава ...
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