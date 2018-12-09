вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині освятили місце для побудови храму

У селі на Волині освятили місце для побудови храму
У селі Войнин Локачинського району освятили фундамент під забудову Петро-Павлівського храму.

Освячення пройшло 3 травня, – інформує Володимир-Волинська єпархія Православної Церкви України.

"Архієрею співслужили: благочинний Локачинського району прот. Василь Кравець, настоятель парафії прот. Богдан та місцеве духовенство.", - йдеться у повідомлені.

А єпископ Матфей привітав жителів села з початком будівництва храму.
У селі на Волині освятили місце для побудови храму
У селі на Волині освятили місце для побудови храму
У селі на Волині освятили місце для побудови храму
У селі на Волині освятили місце для побудови храму
У селі на Волині освятили місце для побудови храму
У селі на Волині освятили місце для побудови храму
У селі на Волині освятили місце для побудови храму

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: храм, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
кожному попу - свою церкву! Слава ...
Відповісти
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Івано-Франківську знайшли два ящики викинутих крашанок, які люди жертвували на благодійність
Сьогодні, 13:40
У підприємця з будинку вкрали понад мільйон доларів
Сьогодні, 13:13
У селі на Волині освятили місце для побудови храму
Сьогодні, 12:56
Не миються місяць після пологів і їдять всіляку гидоту: лучанка про тонкощі життя китайців
Сьогодні, 12:24
Скільки за рік заробила служитель Феміди Господарського суду Волині
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Волинян просять «скинутись» на будівництво храмів УПЦ МП Волинян просять «скинутись» на будівництво храмів УПЦ МП
17 лютий, 07:40
На Волині УПЦ МП починає будівництво нового храму. ФОТО На Волині УПЦ МП починає будівництво нового храму. ФОТО
09 грудень, 2018, 10:39
У Луцьку нацгвардійці матимуть храм У Луцьку нацгвардійці матимуть храм
29 квітень, 2018, 12:05
Волинян просять допомогти коштами на будівництво храму у Волновасі Волинян просять допомогти коштами на будівництво храму у Волновасі
13 червень, 2017, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному секретарю міськради спалили позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 14:16
 0
На Волині – найдешевша «молочка» в Україні
Сьогодні, 13:56
 0
В Івано-Франківську знайшли два ящики викинутих крашанок, які люди жертвували на благодійність
Сьогодні, 13:40
 0
У підприємця з будинку вкрали понад мільйон доларів
Сьогодні, 13:13
 0
У селі на Волині освятили місце для побудови храму
Сьогодні, 12:56
 0
Медіа
відео
1/8