У селі на Волині освятили місце для побудови храму





Освячення пройшло 3 травня, – інформує Володимир-Волинська єпархія Православної Церкви України.



"Архієрею співслужили: благочинний Локачинського району прот. Василь Кравець, настоятель парафії прот. Богдан та місцеве духовенство.", - йдеться у повідомлені.



А єпископ Матфей привітав жителів села з початком будівництва храму.



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