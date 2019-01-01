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У підприємця з будинку вкрали понад мільйон доларів

У підприємця з будинку вкрали понад мільйон доларів
На Вінничині у керівника сільськогосподарського товариства вкрали понад мільйон доларів.

Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

У Вінницькій області невідома особа через вікно потрапила у приватний будинок керівника сільськогосподарського товариства та вкрала 1 100 000 доларів і ювелірні вироби.

Наразі обставини злочину встановлюються. Розпочали досудове розслідування.



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Теги: гроші, крадіжка, Вінничина
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