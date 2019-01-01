У підприємця з будинку вкрали понад мільйон доларів





Про це



У Вінницькій області невідома особа через вікно потрапила у приватний будинок керівника сільськогосподарського товариства та вкрала 1 100 000 доларів і ювелірні вироби.



Наразі обставини злочину встановлюються. Розпочали досудове розслідування.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вінничині у керівника сільськогосподарського товариства вкрали понад мільйон доларів.Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.У Вінницькій області невідома особа через вікно потрапила у приватний будинок керівника сільськогосподарського товариства та вкрала 1 100 000 доларів і ювелірні вироби.Наразі обставини злочину встановлюються. Розпочали досудове розслідування.

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