У підприємця з будинку вкрали понад мільйон доларів
Сьогодні, 13:13
На Вінничині у керівника сільськогосподарського товариства вкрали понад мільйон доларів.
Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Вінницькій області невідома особа через вікно потрапила у приватний будинок керівника сільськогосподарського товариства та вкрала 1 100 000 доларів і ювелірні вироби.
Наразі обставини злочину встановлюються. Розпочали досудове розслідування.
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Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Вінницькій області невідома особа через вікно потрапила у приватний будинок керівника сільськогосподарського товариства та вкрала 1 100 000 доларів і ювелірні вироби.
Наразі обставини злочину встановлюються. Розпочали досудове розслідування.
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Коментарі 1
Бог дав Бог узяв.
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