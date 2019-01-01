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В Івано-Франківську знайшли два ящики викинутих крашанок, які люди жертвували на благодійність

В Івано-Франківську знайшли два ящики викинутих крашанок, які люди жертвували на благодійність
В Івано-Франківську на вулиці Млинарській знайшли неприємну знахідку. Невідомі викинули цілих два ящики крашанок, які люди в церкві жертвували на благодійність.

Про це повідомила Лілія Горбова у соціальних мережах, - пише Прикарпаття онлайн.

"Жах! Івано-франківськ, вулиця Млинарська! Це те місце, куди ідуть наші освячені яєчка", – дописує жінка.

У дописі до фото також йдеться, що викинула пожертви ніби-то церква. Люди обурені таким вчинком. "Краще б віддали дійсно тим хто потребує", – дописує Аня Данилюк.

В Івано-Франківську знайшли два ящики викинутих крашанок, які люди жертвували на благодійність

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Теги: крашанки, пожертви, церква
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