В Івано-Франківську знайшли два ящики викинутих крашанок, які люди жертвували на благодійність
Сьогодні, 13:40
В Івано-Франківську на вулиці Млинарській знайшли неприємну знахідку. Невідомі викинули цілих два ящики крашанок, які люди в церкві жертвували на благодійність.
Про це повідомила Лілія Горбова у соціальних мережах, - пише Прикарпаття онлайн.
"Жах! Івано-франківськ, вулиця Млинарська! Це те місце, куди ідуть наші освячені яєчка", – дописує жінка.
У дописі до фото також йдеться, що викинула пожертви ніби-то церква. Люди обурені таким вчинком. "Краще б віддали дійсно тим хто потребує", – дописує Аня Данилюк.
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Про це повідомила Лілія Горбова у соціальних мережах, - пише Прикарпаття онлайн.
"Жах! Івано-франківськ, вулиця Млинарська! Це те місце, куди ідуть наші освячені яєчка", – дописує жінка.
У дописі до фото також йдеться, що викинула пожертви ніби-то церква. Люди обурені таким вчинком. "Краще б віддали дійсно тим хто потребує", – дописує Аня Данилюк.
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