В Івано-Франківську знайшли два ящики викинутих крашанок, які люди жертвували на благодійність





Про це повідомила Лілія Горбова у соціальних мережах, - пише



"Жах! Івано-франківськ, вулиця Млинарська! Це те місце, куди ідуть наші освячені яєчка", – дописує жінка.



У дописі до фото також йдеться, що викинула пожертви ніби-то церква. Люди обурені таким вчинком. "Краще б віддали дійсно тим хто потребує", – дописує Аня Данилюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Івано-Франківську на вулиці Млинарській знайшли неприємну знахідку. Невідомі викинули цілих два ящики крашанок, які люди в церкві жертвували на благодійність.Про це повідомилау соціальних мережах, - пише Прикарпаття онлайн "Жах! Івано-франківськ, вулиця Млинарська! Це те місце, куди ідуть наші освячені яєчка", – дописує жінка.У дописі до фото також йдеться, що викинула пожертви ніби-то церква. Люди обурені таким вчинком. "Краще б віддали дійсно тим хто потребує", – дописує Аня Данилюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію