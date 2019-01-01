На Волині – найдешевша «молочка» в Україні
Сьогодні, 13:56
Волинь входить у п’ятірку регіонів України, де найдешевші молочні продукти.
Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у facebook.
За даними офіційної статистики за березень 2019 року, найдорожчий молочний кошик у Херсонській області, який коштує 240грн, а найдешевший у Тернопільській області – 206грн. Різниця між цими регіонами становить 34грн.
До цього продуктового набору ввійшли по одному кілограму сметани, кисломолочного сиру, літр молока та пачка вершкового масла вагою 200 грам. Саме на ці види молочки є соціальними.
П’ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Херсонська область – 240грн, Одеська – 235грн, Полтавська – 234грн, Черкаська – 233грн і Луганська область – 231грн.
ТОП - 5 найдешевших регіонів: Тернопільщина – 206грн, Закарпаття та Сумщина – 207грн, Житомирщина – 209грн, Вінниччина та Волинь – 210грн.
Нагадаємо, що за перший квартал 2019 року по країні вершкове масло подорожчало на 3,3%, із 39грн до 40,3грн за 200г, сметана – на 2,8%, із 56,6грн до 58,2грн за кілограм, сир – на 2,5%, із 97,8грн до 100,2грн за кілограм, молоко – на 2,1%, із 23,7грн до 24,2грн за літр.
За власним моніторингом Асоціації постачальників торговельних мереж у квітні молочні продукти подорожчали від 0,4% до 0,6%. Так сметана додала 0,6%, вершкове масло – 0,5%, а молоко й кисломолочний сир – 0,4%.
ТОП-5 областей, де найменше за останній рік зросли пенсії, виглядає так: Тернопільщина, Буковина, Волинь, Закарпаття й Рівненщина. Як бачимо, регіони, які мають найнижчі ціни на молочні продукти, мають і найменші темпи зростання середнього показника пенсії, а також сам розмір середньої пенсії.
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Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у facebook.
За даними офіційної статистики за березень 2019 року, найдорожчий молочний кошик у Херсонській області, який коштує 240грн, а найдешевший у Тернопільській області – 206грн. Різниця між цими регіонами становить 34грн.
До цього продуктового набору ввійшли по одному кілограму сметани, кисломолочного сиру, літр молока та пачка вершкового масла вагою 200 грам. Саме на ці види молочки є соціальними.
П’ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Херсонська область – 240грн, Одеська – 235грн, Полтавська – 234грн, Черкаська – 233грн і Луганська область – 231грн.
ТОП - 5 найдешевших регіонів: Тернопільщина – 206грн, Закарпаття та Сумщина – 207грн, Житомирщина – 209грн, Вінниччина та Волинь – 210грн.
Нагадаємо, що за перший квартал 2019 року по країні вершкове масло подорожчало на 3,3%, із 39грн до 40,3грн за 200г, сметана – на 2,8%, із 56,6грн до 58,2грн за кілограм, сир – на 2,5%, із 97,8грн до 100,2грн за кілограм, молоко – на 2,1%, із 23,7грн до 24,2грн за літр.
За власним моніторингом Асоціації постачальників торговельних мереж у квітні молочні продукти подорожчали від 0,4% до 0,6%. Так сметана додала 0,6%, вершкове масло – 0,5%, а молоко й кисломолочний сир – 0,4%.
ТОП-5 областей, де найменше за останній рік зросли пенсії, виглядає так: Тернопільщина, Буковина, Волинь, Закарпаття й Рівненщина. Як бачимо, регіони, які мають найнижчі ціни на молочні продукти, мають і найменші темпи зростання середнього показника пенсії, а також сам розмір середньої пенсії.
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