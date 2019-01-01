На Волині – найдешевша «молочка» в Україні

Волинь входить у п’ятірку регіонів України, де найдешевші молочні продукти.Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мережна своїй сторінці у facebook.За даними офіційної статистики за березень 2019 року, найдорожчий молочний кошик у Херсонській області, який коштує 240грн, а найдешевший у Тернопільській області – 206грн. Різниця між цими регіонами становить 34грн.До цього продуктового набору ввійшли по одному кілограму сметани, кисломолочного сиру, літр молока та пачка вершкового масла вагою 200 грам. Саме на ці види молочки є соціальними.П’ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Херсонська область – 240грн, Одеська – 235грн, Полтавська – 234грн, Черкаська – 233грн і Луганська область – 231грн.ТОП - 5 найдешевших регіонів: Тернопільщина – 206грн, Закарпаття та Сумщина – 207грн, Житомирщина – 209грн, Вінниччина та Волинь – 210грн.Нагадаємо, що за перший квартал 2019 року по країні вершкове масло подорожчало на 3,3%, із 39грн до 40,3грн за 200г, сметана – на 2,8%, із 56,6грн до 58,2грн за кілограм, сир – на 2,5%, із 97,8грн до 100,2грн за кілограм, молоко – на 2,1%, із 23,7грн до 24,2грн за літр.За власним моніторингом Асоціації постачальників торговельних мереж у квітні молочні продукти подорожчали від 0,4% до 0,6%. Так сметана додала 0,6%, вершкове масло – 0,5%, а молоко й кисломолочний сир – 0,4%.ТОП-5 областей, де найменше за останній рік зросли пенсії, виглядає так: Тернопільщина, Буковина, Волинь, Закарпаття й Рівненщина. Як бачимо, регіони, які мають найнижчі ціни на молочні продукти, мають і найменші темпи зростання середнього показника пенсії, а також сам розмір середньої пенсії.