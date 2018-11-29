На Волині у лісі знайшли великий склад мінометних мін
Сьогодні, 19:16
На Волині знайшли боєприпаси часів Другої світової війни.
Про це повідомила Ірина Савіна у соціальній мережі Facebook, - пишуть Волинські новини.
«Працівники групи піротехнічних робіт УДСНС у Волинській області знешкодили 121 мінометну міну, знайдені в лісовому масиві у Старовижівському районі», − йдеться в дописі.
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Про це повідомила Ірина Савіна у соціальній мережі Facebook, - пишуть Волинські новини.
«Працівники групи піротехнічних робіт УДСНС у Волинській області знешкодили 121 мінометну міну, знайдені в лісовому масиві у Старовижівському районі», − йдеться в дописі.
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