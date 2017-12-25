У Рівному секретарю міськради спалили позашляховик. ФОТО





Інцидент трапивя сьогодні, 4 травня, близько 1-ої ночі, - пише ГУНП у Рівненській області.



Поліцейські встановила, що автомобіль Toyota RAV4 належить приватному підприємству, а орендує його 44-річний житель Рівного, секретар Рівненської міської ради. Автівка була припаркована на проїзній частині дороги біля приватного будинку, де і проживає рівнянин.



Рятувальники пожежу загасили, втім іномарку практично повністю знищено вогнем. З місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів.



За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу розпочали досудове розслідування.







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