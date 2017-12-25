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У Рівному секретарю міськради спалили позашляховик. ФОТО

У Рівному секретарю міськради спалили позашляховик. ФОТО
Поліцейські розслідують підпал автомобіля, яким користувався секретар Рівненської міської ради.

Інцидент трапивя сьогодні, 4 травня, близько 1-ої ночі, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановила, що автомобіль Toyota RAV4 належить приватному підприємству, а орендує його 44-річний житель Рівного, секретар Рівненської міської ради. Автівка була припаркована на проїзній частині дороги біля приватного будинку, де і проживає рівнянин.

Рятувальники пожежу загасили, втім іномарку практично повністю знищено вогнем. З місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу розпочали досудове розслідування.

У Рівному секретарю міськради спалили позашляховик. ФОТО
У Рівному секретарю міськради спалили позашляховик. ФОТО
У Рівному секретарю міськради спалили позашляховик. ФОТО


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Теги: підпал, авто, Рівне
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