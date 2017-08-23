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У Луцьку на вулиці Кравчука встановлять 30 нових ліхтарів

У Луцьку на вулиці Кравчука встановлять 30 нових ліхтарів
У Луцьку на вулиці Кравчука встановлюють нове освітлення.

Про це у коментарі Інформаційному агенству Волинські Новини розповів директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін.

Так, сьогодні, 4 травня, на вулиці Кравчука встановлюють 15 опор, на яких розмістять 30 ліхтарів – по два на кожній опорі.

Встановлення освітлення здійснюють за кошти, виділені з міського бюджету.

«Наше комунальне підприємство уклало договір з департаментом ЖКГ Луцької міської ради, згідно із яким нам надали дозвіл на встановлення освітлення на вулиці Кравчука. Це ліхтарі, які освітлюватимуть і проїжджу частину, і, власне, вулицю», – зазначив очільник підприємства.

Також він розповів, що у найближчих планах – оновлення ліхтарів на вулиці Карпенка-Карого (заміна на LED, з початку вулиці і до проспекту Перемоги), та біля школи 27.

У Луцьку на вулиці Кравчука встановлять 30 нових ліхтарів
У Луцьку на вулиці Кравчука встановлять 30 нових ліхтарів
У Луцьку на вулиці Кравчука встановлять 30 нових ліхтарів

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Теги: ліхтарі, Луцьк
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