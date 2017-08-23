У Луцьку на вулиці Кравчука встановлять 30 нових ліхтарів





Про це у коментарі Інформаційному агенству



Так, сьогодні, 4 травня, на вулиці Кравчука встановлюють 15 опор, на яких розмістять 30 ліхтарів – по два на кожній опорі.



Встановлення освітлення здійснюють за кошти, виділені з міського бюджету.



«Наше комунальне підприємство уклало договір з департаментом ЖКГ Луцької міської ради, згідно із яким нам надали дозвіл на встановлення освітлення на вулиці Кравчука. Це ліхтарі, які освітлюватимуть і проїжджу частину, і, власне, вулицю», – зазначив очільник підприємства.



Також він розповів, що у найближчих планах – оновлення ліхтарів на вулиці Карпенка-Карого (заміна на LED, з початку вулиці і до проспекту Перемоги), та біля школи 27.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Кравчука встановлюють нове освітлення.Про це у коментарі Інформаційному агенству Волинські Новини розповів директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін.Так, сьогодні, 4 травня, на вулиці Кравчука встановлюють 15 опор, на яких розмістять 30 ліхтарів – по два на кожній опорі.Встановлення освітлення здійснюють за кошти, виділені з міського бюджету.«Наше комунальне підприємство уклало договір з департаментом ЖКГ Луцької міської ради, згідно із яким нам надали дозвіл на встановлення освітлення на вулиці Кравчука. Це ліхтарі, які освітлюватимуть і проїжджу частину, і, власне, вулицю», – зазначив очільник підприємства.Також він розповів, що у найближчих планах – оновлення ліхтарів на вулиці Карпенка-Карого (заміна на LED, з початку вулиці і до проспекту Перемоги), та біля школи 27.

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