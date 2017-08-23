У Луцьку на вулиці Кравчука встановлять 30 нових ліхтарів
Сьогодні, 20:45
У Луцьку на вулиці Кравчука встановлюють нове освітлення.
Про це у коментарі Інформаційному агенству Волинські Новини розповів директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін.
Так, сьогодні, 4 травня, на вулиці Кравчука встановлюють 15 опор, на яких розмістять 30 ліхтарів – по два на кожній опорі.
Встановлення освітлення здійснюють за кошти, виділені з міського бюджету.
«Наше комунальне підприємство уклало договір з департаментом ЖКГ Луцької міської ради, згідно із яким нам надали дозвіл на встановлення освітлення на вулиці Кравчука. Це ліхтарі, які освітлюватимуть і проїжджу частину, і, власне, вулицю», – зазначив очільник підприємства.
Також він розповів, що у найближчих планах – оновлення ліхтарів на вулиці Карпенка-Карого (заміна на LED, з початку вулиці і до проспекту Перемоги), та біля школи 27.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Інформаційному агенству Волинські Новини розповів директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін.
Так, сьогодні, 4 травня, на вулиці Кравчука встановлюють 15 опор, на яких розмістять 30 ліхтарів – по два на кожній опорі.
Встановлення освітлення здійснюють за кошти, виділені з міського бюджету.
«Наше комунальне підприємство уклало договір з департаментом ЖКГ Луцької міської ради, згідно із яким нам надали дозвіл на встановлення освітлення на вулиці Кравчука. Це ліхтарі, які освітлюватимуть і проїжджу частину, і, власне, вулицю», – зазначив очільник підприємства.
Також він розповів, що у найближчих планах – оновлення ліхтарів на вулиці Карпенка-Карого (заміна на LED, з початку вулиці і до проспекту Перемоги), та біля школи 27.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На «Угринові» чоловік тицяв прикордонникам хабар. ФОТО
Сьогодні, 21:21
У Луцьку на вулиці Кравчука встановлять 30 нових ліхтарів
Сьогодні, 20:45
Негода відступає: синоптик дав прогноз на тиждень в Україні
Сьогодні, 20:02
На Волині у лісі знайшли великий склад мінометних мін
Сьогодні, 19:16