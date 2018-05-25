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Старе авто, мопед і земля: що у декларації волинського сільського голови

Старе авто, мопед і земля: що у декларації волинського сільського голови
Голова Озерської сільської ради Ківерцівського району Юрій Беденюк задекларував будинок, декілька гектарів землі разом із дружиною, старе авто та мопед.

Юрій Беденюк вкзав, що із 1989 року у селі Озеро у нього є житловий будинок площею 84 м. кв. Із 1994 року має 1,2 га землі у селі Озеро, із 1997 року має 1,59 га землі та 1,44 га землі у селі Озеро. З 2016 року у нього є 20 соток землі у тому ж селі, - пише

У дружини Людмили Беденюк із 1997 року є 1,25 га землі та 1,04 га землі у селі Озеро.

Із 1990 року у сільського голови є мопед «ММВЗ 311211» 1990 року випуску, а із 2001 року має авто «Москвіч ИЖ412ИЄ» 1984 року випуску.

У 2018 році сільський голова отримав 174,765 тисячі гривень зарплати. Доходів дружини не вказав, однак зазначив, що вона працює у іноземному підприємстві «Дерево та профіль та приватному підприємстві, що повністю належить іноземному інвестору «КВ Еліт».

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Теги: декларація, сільський голова
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