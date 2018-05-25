Старе авто, мопед і земля: що у декларації волинського сільського голови

Голова Озерської сільської ради Ківерцівського районузадекларував будинок, декілька гектарів землі разом із дружиною, старе авто та мопед.Юрій Беденюк вкзав, що із 1989 року у селі Озеро у нього є житловий будинок площею 84 м. кв. Із 1994 року має 1,2 га землі у селі Озеро, із 1997 року має 1,59 га землі та 1,44 га землі у селі Озеро. З 2016 року у нього є 20 соток землі у тому ж селі, - пишеУ дружини Людмили Беденюк із 1997 року є 1,25 га землі та 1,04 га землі у селі Озеро.Із 1990 року у сільського голови є мопед «ММВЗ 311211» 1990 року випуску, а із 2001 року має авто «Москвіч ИЖ412ИЄ» 1984 року випуску.У 2018 році сільський голова отримав 174,765 тисячі гривень зарплати. Доходів дружини не вказав, однак зазначив, що вона працює у іноземному підприємстві «Дерево та профіль та приватному підприємстві, що повністю належить іноземному інвестору «КВ Еліт».