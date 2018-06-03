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У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*

У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*
– Я житиму отут – біля футбольного поля.

– А я хочу жити отут, бо там де ти хочеш, у вікна завжди летітиме м’яч.

Це – четвертокласники. Розглядають макет житлового комплексу «Струмочок», який сяє вогнями. Очі дітей теж горять, - інформує Перший.

Ще мить тому вони не знали, що таке таунхауси, а вже зараз мріють жити у цьому котеджному містечку.
У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*

У них сьогодні особливий урок – вони прийшли на роботу до тата їхнього однокласника Давида. Тато – Ігор Головацький – директор компанії «ЗТК», яка продає цемент. «ЗТК» входить до складу групи компаній «Інвестор».

Ігор Головацький знає про цемент все. А відтепер трішки про цю речовину знають і учні луцької гімназії № 4.

Де використовують, в якій країні найбільше виготовляють, скільки цементних заводів є в Україні...

– Компанія «Інвестор» також починала із продажу цементу. Потім одна компанія-партнер почала виготовляти бруківку. Зараз «Інвестор» займається будівництвом, – розказує директор дітям.
У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*

Коли починає згадувати, що макет житлового комплексу «Супернова» є в «ПортCity», школярі оживають. Виявляється, більшість дітей знають, про який макет мова.

А далі всіх чекає віртуальна прогулянка будинками.

– Перші йдуть дівчатка, – каже вчителька Леся Возняк.

– Як завжди, – обурені хлопчаки вмощуються на дивані.

А тим часом Леся Возняк розповідає, що це за проект вона затіяла.
У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*


– Діти навчаються у шкільному етнографічному музеї «Світлиця». Ось уже чотири роки вони вивчають українські традиції та свій родовід. Минулого року запустили проект «Найквітучіша гілка мого роду».

Завдяки ньому учні знайомляться з батьками своїх однокласників і дізнаються про їхні професії, – каже вчителька. – Діти вже зустрічались із учасником АТО, суддею господарського суду, стоматологом, поетесою, директором підприємства «Рожищеагроліс»… Сьогодні вже сьома зустріч – з татом Давида.

– Як у ком’ютерній грі, – ділиться враженнями хлопчик. – А ще мені сподобався макет. Я колись приходив на роботу до тата, але тоді його ще не було.
У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*


Макет сподобався чи не усім. Припав він до душі і Оленці Стасюк.

– Із усіх зустрічей проекту мені найбільше сподобалась зустріч, пов’язана з лісом, і сьогоднішня. Тим, що тут є цукерки і красивий макет. Хотіла б у таких будинках жити, – каже Оленка. Вона з підказкою згадує, як називається будівельна компанія, в яку вона прийшла в гості, зате знає, де в місті розміщений макет її житлового комплексу.

Дівчинка розповіла також, що такі відвідини допоможуть їй та однокласникам у майбутньому правильно обрати професію.


У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*

– Мені найбільше сподобалась зустріч з моїм татом. Він у мене учасник АТО, – розповідає син нардепа Ігоря Лапіна Олексій Лапін.

На запитання, як йому в гостях в «Інвестора», відповідає коротко:

– Прикольно. Бачив у домі динозавриків.

Це він про 3D-подорож.

У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*


– А я теж була всередині будиночка. Бачила багато стін і вікон. Але найбільше сподобалось небо. Тут гарне приміщення, прийшла б сюди ще, – це вже учениця Крістіна Ліхтанська. Таунхауси на макеті її вразили менше, більше припали до душі багатоповерхівки.

– А я бачив футбольне поле…

– А я бачила будинки...

...Діти малюють, їдять цукерки, заглядають у всі кабінети відділу продажів – слухають, про що говорять працівники компанії з клієнтами.

Обговорюють враження від нетипового уроку і смак шкільних булочок, які куплять на перерві.

Зізнаються, що хотіли б потрапити на справжнє будівництво. Всі одночасно дякують за екскурсію і повертаються у школу. Тепер їм треба з’ясувати, чи є в когось батьки-будівельники.

У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*
У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*
У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*
У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*
У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*
У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*

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Теги: Інвестор, діти, екскурсії
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