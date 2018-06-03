У тата на роботі: школярі побували на 3D-екскурсії «Інвестора»*





– А я хочу жити отут, бо там де ти хочеш, у вікна завжди летітиме м’яч.



Це – четвертокласники. Розглядають макет житлового комплексу «Струмочок», який сяє вогнями. Очі дітей теж горять, - інформує



Ще мить тому вони не знали, що таке таунхауси, а вже зараз мріють жити у цьому котеджному містечку.



У них сьогодні особливий урок – вони прийшли на роботу до тата їхнього однокласника Давида. Тато – Ігор Головацький – директор компанії «ЗТК», яка продає цемент. «ЗТК» входить до складу групи компаній «Інвестор».



Ігор Головацький знає про цемент все. А відтепер трішки про цю речовину знають і учні луцької гімназії № 4.



Де використовують, в якій країні найбільше виготовляють, скільки цементних заводів є в Україні...



– Компанія «Інвестор» також починала із продажу цементу. Потім одна компанія-партнер почала виготовляти бруківку. Зараз «Інвестор» займається будівництвом, – розказує директор дітям.



Коли починає згадувати, що макет житлового комплексу «Супернова» є в «ПортCity», школярі оживають. Виявляється, більшість дітей знають, про який макет мова.



А далі всіх чекає віртуальна прогулянка будинками.



– Перші йдуть дівчатка, – каже вчителька Леся Возняк.



– Як завжди, – обурені хлопчаки вмощуються на дивані.



А тим часом Леся Возняк розповідає, що це за проект вона затіяла.





– Діти навчаються у шкільному етнографічному музеї «Світлиця». Ось уже чотири роки вони вивчають українські традиції та свій родовід. Минулого року запустили проект «Найквітучіша гілка мого роду».



Завдяки ньому учні знайомляться з батьками своїх однокласників і дізнаються про їхні професії, – каже вчителька. – Діти вже зустрічались із учасником АТО, суддею господарського суду, стоматологом, поетесою, директором підприємства «Рожищеагроліс»… Сьогодні вже сьома зустріч – з татом Давида.



– Як у ком’ютерній грі, – ділиться враженнями хлопчик. – А ще мені сподобався макет. Я колись приходив на роботу до тата, але тоді його ще не було.





Макет сподобався чи не усім. Припав він до душі і Оленці Стасюк.



– Із усіх зустрічей проекту мені найбільше сподобалась зустріч, пов’язана з лісом, і сьогоднішня. Тим, що тут є цукерки і красивий макет. Хотіла б у таких будинках жити, – каже Оленка. Вона з підказкою згадує, як називається будівельна компанія, в яку вона прийшла в гості, зате знає, де в місті розміщений макет її житлового комплексу.



Дівчинка розповіла також, що такі відвідини допоможуть їй та однокласникам у майбутньому правильно обрати професію.







– Мені найбільше сподобалась зустріч з моїм татом. Він у мене учасник АТО, – розповідає син нардепа Ігоря Лапіна Олексій Лапін.



На запитання, як йому в гостях в «Інвестора», відповідає коротко:



– Прикольно. Бачив у домі динозавриків.



Це він про 3D-подорож.







– А я теж була всередині будиночка. Бачила багато стін і вікон. Але найбільше сподобалось небо. Тут гарне приміщення, прийшла б сюди ще, – це вже учениця Крістіна Ліхтанська. Таунхауси на макеті її вразили менше, більше припали до душі багатоповерхівки.



– А я бачив футбольне поле…



– А я бачила будинки...



...Діти малюють, їдять цукерки, заглядають у всі кабінети відділу продажів – слухають, про що говорять працівники компанії з клієнтами.



Обговорюють враження від нетипового уроку і смак шкільних булочок, які куплять на перерві.



Зізнаються, що хотіли б потрапити на справжнє будівництво. Всі одночасно дякують за екскурсію і повертаються у школу. Тепер їм треба з’ясувати, чи є в когось батьки-будівельники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – Я житиму отут – біля футбольного поля.– А я хочу жити отут, бо там де ти хочеш, у вікна завжди летітиме м’яч.Це – четвертокласники. Розглядають макет житлового комплексу «Струмочок», який сяє вогнями. Очі дітей теж горять, - інформує Перший Ще мить тому вони не знали, що таке таунхауси, а вже зараз мріють жити у цьому котеджному містечку.У них сьогодні особливий урок – вони прийшли на роботу до тата їхнього однокласника. Тато –– директор компанії «ЗТК», яка продає цемент. «ЗТК» входить до складу групи компаній «Інвестор».Ігор Головацький знає про цемент все. А відтепер трішки про цю речовину знають і учні луцької гімназії № 4.Де використовують, в якій країні найбільше виготовляють, скільки цементних заводів є в Україні...– Компанія «Інвестор» також починала із продажу цементу. Потім одна компанія-партнер почала виготовляти бруківку. Зараз «Інвестор» займається будівництвом, – розказує директор дітям.Коли починає згадувати, що макет житлового комплексу «Супернова» є в «ПортCity», школярі оживають. Виявляється, більшість дітей знають, про який макет мова.А далі всіх чекає віртуальна прогулянка будинками.– Перші йдуть дівчатка, – каже вчителька– Як завжди, – обурені хлопчаки вмощуються на дивані.А тим часомрозповідає, що це за проект вона затіяла.– Діти навчаються у шкільному етнографічному музеї «Світлиця». Ось уже чотири роки вони вивчають українські традиції та свій родовід. Минулого року запустили проект «Найквітучіша гілка мого роду».Завдяки ньому учні знайомляться з батьками своїх однокласників і дізнаються про їхні професії, – каже вчителька. – Діти вже зустрічались із учасником АТО, суддею господарського суду, стоматологом, поетесою, директором підприємства «Рожищеагроліс»… Сьогодні вже сьома зустріч – з татом Давида.– Як у ком’ютерній грі, – ділиться враженнями хлопчик. – А ще мені сподобався макет. Я колись приходив на роботу до тата, але тоді його ще не було.Макет сподобався чи не усім. Припав він до душі і Оленці Стасюк.– Із усіх зустрічей проекту мені найбільше сподобалась зустріч, пов’язана з лісом, і сьогоднішня. Тим, що тут є цукерки і красивий макет. Хотіла б у таких будинках жити, – каже Оленка. Вона з підказкою згадує, як називається будівельна компанія, в яку вона прийшла в гості, зате знає, де в місті розміщений макет її житлового комплексу.Дівчинка розповіла також, що такі відвідини допоможуть їй та однокласникам у майбутньому правильно обрати професію.– Мені найбільше сподобалась зустріч з моїм татом. Він у мене учасник АТО, – розповідає син нардепаНа запитання, як йому в гостях в «Інвестора», відповідає коротко:– Прикольно. Бачив у домі динозавриків.Це він про 3D-подорож.– А я теж була всередині будиночка. Бачила багато стін і вікон. Але найбільше сподобалось небо. Тут гарне приміщення, прийшла б сюди ще, – це вже учениця Крістіна Ліхтанська. Таунхауси на макеті її вразили менше, більше припали до душі багатоповерхівки.– А я бачив футбольне поле…– А я бачила будинки......Діти малюють, їдять цукерки, заглядають у всі кабінети відділу продажів – слухають, про що говорять працівники компанії з клієнтами.Обговорюють враження від нетипового уроку і смак шкільних булочок, які куплять на перерві.Зізнаються, що хотіли б потрапити на справжнє будівництво. Всі одночасно дякують за екскурсію і повертаються у школу. Тепер їм треба з’ясувати, чи є в когось батьки-будівельники.

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