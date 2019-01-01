На Львівщині під час будівельних робіт загинув молодий чоловік





Інцидент трапився 3 травня - пише ГУНП у Львівській області.



Так, під час проведення будівельних робіт у підвалі одного з будинків внаслідок зсуву землі загинув чоловік – львів’янин.



На місці події працювала слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України.



Проводять досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.







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