У Луцьку біля ЦНАПу і візового центру – великі черги. ВІДЕО





Директорка підприємства «Bisar», що працевлаштовує українців за кордоном, Оксана Гнітка пояснює це тим, що польські роботодавці почали відмовлятись брати на роботу українців лише з біометричним паспортом, – пише



Польські роботодавці хочуть бачити українців лише з візами, адже ті зловживають безвізовим режимом та дуже часто протерміновують перебування.



«Якщо раніше документи для виготовлення візи люди мали змогу подати протягом тижня, то зараз – черги аж на кінець травня», – каже Оксана Гнітка.



Водночас пбільшали черги і біля луцького ЦНАПу. Це пов’язано з тим, що з 1 липня подорожчає виготовлення біоеметричного закордонного паспорта. Поки термінове виготовлення документів коштує 810 гривень, а з 1 липня воно подорожчає до 1034 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни вишиковуються в черги до банків поблизу візового центру. Справа в тому, що вони хочуть зробити робочу візу і повернутись на заробітки за кордон після Великодня.Директорка підприємства «Bisar», що працевлаштовує українців за кордоном,пояснює це тим, що польські роботодавці почали відмовлятись брати на роботу українців лише з біометричним паспортом, – пише Перший з посилананням на сюжет Сфера-ТВ.Луцьк.Польські роботодавці хочуть бачити українців лише з візами, адже ті зловживають безвізовим режимом та дуже часто протерміновують перебування.«Якщо раніше документи для виготовлення візи люди мали змогу подати протягом тижня, то зараз – черги аж на кінець травня», – каже Оксана Гнітка.Водночас пбільшали черги і біля луцького ЦНАПу. Це пов’язано з тим, що з 1 липня подорожчає виготовлення біоеметричного закордонного паспорта. Поки термінове виготовлення документів коштує 810 гривень, а з 1 липня воно подорожчає до 1034 гривень.

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