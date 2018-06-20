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У Луцьку біля ЦНАПу і візового центру – великі черги. ВІДЕО

У Луцьку біля ЦНАПу і візового центру – великі черги. ВІДЕО
Волиняни вишиковуються в черги до банків поблизу візового центру. Справа в тому, що вони хочуть зробити робочу візу і повернутись на заробітки за кордон після Великодня.

Директорка підприємства «Bisar», що працевлаштовує українців за кордоном, Оксана Гнітка пояснює це тим, що польські роботодавці почали відмовлятись брати на роботу українців лише з біометричним паспортом, – пише Перший з посилананням на сюжет Сфера-ТВ.Луцьк.

Польські роботодавці хочуть бачити українців лише з візами, адже ті зловживають безвізовим режимом та дуже часто протерміновують перебування.

«Якщо раніше документи для виготовлення візи люди мали змогу подати протягом тижня, то зараз – черги аж на кінець травня», – каже Оксана Гнітка.

Водночас пбільшали черги і біля луцького ЦНАПу. Це пов’язано з тим, що з 1 липня подорожчає виготовлення біоеметричного закордонного паспорта. Поки термінове виготовлення документів коштує 810 гривень, а з 1 липня воно подорожчає до 1034 гривень.


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Теги: черги, Луцьк, заробітки
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Коментарі 2
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Прощай задріпана Україна і її президент Блазень. Мені стидно буде признатися що я з україни щоб не сміялася Європа
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Українцям дали змогу повчитися у Поляків, як треба працювати і яку за це отримувати зарплату. А тепер дають змогу працювати в себе Вдома і будувати свою Державу.Від себе, як кажуть, не втечеш.
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