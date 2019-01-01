вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки

У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки
На Театральному майдані в Луцьку безплатно обстежуватимуть родимки.

Про це інформує "Комунальне підприємство Волинський обласний шкірно-венерологічний диспансер" на своїй сторінці у facebook.

Перевіритись можна буде 10 травня з 11:00 до 16:00.

А 7,8 та 10 травня в шкірно-венерологічному диспансері будуть проводитись скринінгові огляди пацієнтів з метою ранньої діагностики доброякісних та злоякісних новоутворів шкіри, зокрема меланоми.
Для огляду новоутворів шкіри використовується спеціальний прилад – дерматоскоп з оптикою високої роздільної здатності, що забезпечує ідеальне зображення та точні результати. Цей метод дослідження є абсолютно безпечним і безболісним, дозволяє безпосередньо переглядати та аналізувати новоутворення епідермісу і папілярної дерми.

У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медики, родимки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Grand Central», що у «Промені» запрошує на оренду цікаві заклади*
Сьогодні, 18:50
Відтепер волинянам доведеться платити за «газові» ремонти самостійно. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки
Сьогодні, 18:01
Під Луцьком у кювет перекинулась автівка
Сьогодні, 17:44
Миколі Романюку у рідному селі встановили пам'ятник
Сьогодні, 17:23
Схожі новини
У Луцьку обірвався ліфт – травмувалась жінка. ВІДЕО У Луцьку обірвався ліфт – травмувалась жінка. ВІДЕО
03 травень, 20:39
У Луцьку жінка поскаржилася на медиків «швидкої», бо не взули бахіли в неї в хаті У Луцьку жінка поскаржилася на медиків «швидкої», бо не взули бахіли в неї в хаті
18 квітень, 13:58
Луцькі лікарі розповіли, як зберегти зір, користуючись ґаджетами Луцькі лікарі розповіли, як зберегти зір, користуючись ґаджетами
15 квітень, 10:59
У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО
23 березень, 17:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Grand Central», що у «Промені» запрошує на оренду цікаві заклади*
Сьогодні, 18:50
 0
Відтепер волинянам доведеться платити за «газові» ремонти самостійно. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
 0
У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки
Сьогодні, 18:01
 0
Під Луцьком у кювет перекинулась автівка
Сьогодні, 17:44
 0
Миколі Романюку у рідному селі встановили пам'ятник
Сьогодні, 17:23
 0
Медіа
відео
1/8