У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки

На Театральному майдані в Луцьку безплатно обстежуватимуть родимки.Про це інформує "Комунальне підприємство Волинський обласний шкірно-венерологічний диспансер" на своїй сторінці у facebook.Перевіритись можна буде 10 травня з 11:00 до 16:00.А 7,8 та 10 травня в шкірно-венерологічному диспансері будуть проводитись скринінгові огляди пацієнтів з метою ранньої діагностики доброякісних та злоякісних новоутворів шкіри, зокрема меланоми.Для огляду новоутворів шкіри використовується спеціальний прилад – дерматоскоп з оптикою високої роздільної здатності, що забезпечує ідеальне зображення та точні результати. Цей метод дослідження є абсолютно безпечним і безболісним, дозволяє безпосередньо переглядати та аналізувати новоутворення епідермісу і папілярної дерми.