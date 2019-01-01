У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки
Сьогодні, 18:01
На Театральному майдані в Луцьку безплатно обстежуватимуть родимки.
Про це інформує "Комунальне підприємство Волинський обласний шкірно-венерологічний диспансер" на своїй сторінці у facebook.
Перевіритись можна буде 10 травня з 11:00 до 16:00.
А 7,8 та 10 травня в шкірно-венерологічному диспансері будуть проводитись скринінгові огляди пацієнтів з метою ранньої діагностики доброякісних та злоякісних новоутворів шкіри, зокрема меланоми.
Для огляду новоутворів шкіри використовується спеціальний прилад – дерматоскоп з оптикою високої роздільної здатності, що забезпечує ідеальне зображення та точні результати. Цей метод дослідження є абсолютно безпечним і безболісним, дозволяє безпосередньо переглядати та аналізувати новоутворення епідермісу і папілярної дерми.
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Про це інформує "Комунальне підприємство Волинський обласний шкірно-венерологічний диспансер" на своїй сторінці у facebook.
Перевіритись можна буде 10 травня з 11:00 до 16:00.
А 7,8 та 10 травня в шкірно-венерологічному диспансері будуть проводитись скринінгові огляди пацієнтів з метою ранньої діагностики доброякісних та злоякісних новоутворів шкіри, зокрема меланоми.
Для огляду новоутворів шкіри використовується спеціальний прилад – дерматоскоп з оптикою високої роздільної здатності, що забезпечує ідеальне зображення та точні результати. Цей метод дослідження є абсолютно безпечним і безболісним, дозволяє безпосередньо переглядати та аналізувати новоутворення епідермісу і папілярної дерми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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