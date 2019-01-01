На Волині чоловік купив золоті прикраси за 950 фальшивих доларів





З ухвали Нововолинського міського суду відомо, що 14 квітня у місті шахтарів невстановлена особа в ювелірному магазині купила вироби на 950 доларів, - пише газета



Чоловік придбав ланцюжок довжиною 55 см, вагою 16,92 г та підвіску-хрест вагою 6,52 г на загальну суму 31126 гривень. За ювелірні вироби покупець розрахувався 19 банкнотами номіналом по 50 доларів.



Як з’ясувалося, вони були підробленими — ​на 5-доларові купюри наклеєні цифри «0».



Наразі відомості внесені до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією шахрайство, триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську шахрай розрахувався за ювелірні вироби 5-доларовими купюрами з доклеєними нулями.З ухвали Нововолинського міського суду відомо, що 14 квітня у місті шахтарів невстановлена особа в ювелірному магазині купила вироби на 950 доларів, - пише газета Волинь-нова Чоловік придбав ланцюжок довжиною 55 см, вагою 16,92 г та підвіску-хрест вагою 6,52 г на загальну суму 31126 гривень. За ювелірні вироби покупець розрахувався 19 банкнотами номіналом по 50 доларів.Як з’ясувалося, вони були підробленими — ​на 5-доларові купюри наклеєні цифри «0».Наразі відомості внесені до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією шахрайство, триває слідство.

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