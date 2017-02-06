Миколі Романюку у рідному селі встановили пам'ятник
Сьогодні, 17:23
У селі Золочівка Млинівського району Рівненської області на могилі колишнього міського голови Луцька Миколи Романюка встановили пам’ятник.
У композиції є фрагмент історичної панорами старої частини древнього Лучеська, який відкривається з району мосту через Стир на вулиці Ковельській - пише газета Вісник.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьк прощається із Миколою Романюком. ФОТО
Микола Романюк двічі обирався Луцьким міським головою. Керував містом з 2010 по 2017 роки. Помер 3 лютого 2017 року внаслідок важкої недуги, з якою довго боровся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У композиції є фрагмент історичної панорами старої частини древнього Лучеська, який відкривається з району мосту через Стир на вулиці Ковельській - пише газета Вісник.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьк прощається із Миколою Романюком. ФОТО
Микола Романюк двічі обирався Луцьким міським головою. Керував містом з 2010 по 2017 роки. Помер 3 лютого 2017 року внаслідок важкої недуги, з якою довго боровся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Миколі Романюку у рідному селі встановили пам'ятник
Сьогодні, 17:23
На Волині чоловік купив золоті прикраси за 950 фальшивих доларів
Сьогодні, 17:07
Хочемо провести інавгурацію 19 травня, – Зеленський
Сьогодні, 16:17
У Луцьку біля ЦНАПу і візового центру – великі черги. ВІДЕО
Сьогодні, 16:01
На Львівщині під час будівельних робіт загинув молодий чоловік
Сьогодні, 15:41