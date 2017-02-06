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Миколі Романюку у рідному селі встановили пам'ятник

Миколі Романюку у рідному селі встановили пам'ятник
У селі Золочівка Млинівського району Рівненської області на могилі колишнього міського голови Луцька Миколи Романюка встановили пам’ятник.

У композиції є фрагмент історичної панорами старої частини древнього Лучеська, який відкривається з району мосту через Стир на вулиці Ковельській - пише газета Вісник.

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Микола Романюк двічі обирався Луцьким міським головою. Керував містом з 2010 по 2017 роки. Помер 3 лютого 2017 року внаслідок важкої недуги, з якою довго боровся.

Миколі Романюку у рідному селі встановили пам'ятник

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Теги: Микола Романюк, пам'ятник
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