Відтепер волинянам доведеться платити за «газові» ремонти самостійно. ВІДЕО





Про це розповів технічний директор ПАТ "Волиньгаз" Павло Козюк у ток-шоу "Протилежний Погляд" на 12 каналі, - пише



"Що стосується обслуговування раніше, то до 2015 року в тарифі наших компаній кошти на планово-технічне обслуговування закладалися. Коли вступив закон в силу, таких коштів регулятор нам не виділив. У 2018 році втратив силу наказ, яким ми керувалися. Зараз у тарифі на розподіл не передбачене виконання цих робіт на мережах, які є не державним майном. Це мережі тих же співмешканців будинків, ОСББ. У нас буде укладений акт розмежування, де ми газ передаємо, де його приймають. Відповідальність за безпечну експлуатацію цих мереж несуть балансоутримувачі", – пояснив він.



Із його слів, у середньому, коли є будинок на 70 квартир, то виходить 13-15 тисяч гривень на рік. Індивідуальні договори – це ще окрема мережа й інша ціна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1-го травня волинянам треба укласти договори щодо обслуговування внутрішньобудинкових мереж. До того ці послуги були укладені в тариф.Про це розповів технічний директор ПАТ "Волиньгаз"у ток-шоу "Протилежний Погляд" на 12 каналі, - пише Конкурент "Що стосується обслуговування раніше, то до 2015 року в тарифі наших компаній кошти на планово-технічне обслуговування закладалися. Коли вступив закон в силу, таких коштів регулятор нам не виділив. У 2018 році втратив силу наказ, яким ми керувалися. Зараз у тарифі на розподіл не передбачене виконання цих робіт на мережах, які є не державним майном. Це мережі тих же співмешканців будинків, ОСББ. У нас буде укладений акт розмежування, де ми газ передаємо, де його приймають. Відповідальність за безпечну експлуатацію цих мереж несуть балансоутримувачі", – пояснив він.Із його слів, у середньому, коли є будинок на 70 квартир, то виходить 13-15 тисяч гривень на рік. Індивідуальні договори – це ще окрема мережа й інша ціна.

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