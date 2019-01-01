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Відтепер волинянам доведеться платити за «газові» ремонти самостійно. ВІДЕО

Відтепер волинянам доведеться платити за «газові» ремонти самостійно. ВІДЕО
З 1-го травня волинянам треба укласти договори щодо обслуговування внутрішньобудинкових мереж. До того ці послуги були укладені в тариф.

Про це розповів технічний директор ПАТ "Волиньгаз" Павло Козюк у ток-шоу "Протилежний Погляд" на 12 каналі, - пише Конкурент.

"Що стосується обслуговування раніше, то до 2015 року в тарифі наших компаній кошти на планово-технічне обслуговування закладалися. Коли вступив закон в силу, таких коштів регулятор нам не виділив. У 2018 році втратив силу наказ, яким ми керувалися. Зараз у тарифі на розподіл не передбачене виконання цих робіт на мережах, які є не державним майном. Це мережі тих же співмешканців будинків, ОСББ. У нас буде укладений акт розмежування, де ми газ передаємо, де його приймають. Відповідальність за безпечну експлуатацію цих мереж несуть балансоутримувачі", – пояснив він.

Із його слів, у середньому, коли є будинок на 70 квартир, то виходить 13-15 тисяч гривень на рік. Індивідуальні договори – це ще окрема мережа й інша ціна.



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Теги: газ, населення, договір
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