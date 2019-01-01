Під Луцьком у кювет перекинулась автівка
Сьогодні, 17:44
Автомобіль Ford Escort злетів у кювет поблизу Луцька.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 травня близько 16:20 у селі Струмівка навпроти готелю "Альтаміра", - пишуть Волинські новини.
За словами очевидців, водій не впорався з керуванням, унаслідок чого авто злетіло у кювет і перекинулося.
За попередньою інформацією постраждалих немає, проте авто зазнало механічних ушкоджень.
На місці працює патрульна поліція Волині.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 травня близько 16:20 у селі Струмівка навпроти готелю "Альтаміра", - пишуть Волинські новини.
За словами очевидців, водій не впорався з керуванням, унаслідок чого авто злетіло у кювет і перекинулося.
За попередньою інформацією постраждалих немає, проте авто зазнало механічних ушкоджень.
На місці працює патрульна поліція Волині.
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