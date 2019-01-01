вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком у кювет перекинулась автівка

Під Луцьком у кювет перекинулась автівка
Автомобіль Ford Escort злетів у кювет поблизу Луцька.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 травня близько 16:20 у селі Струмівка навпроти готелю "Альтаміра", - пишуть Волинські новини.

За словами очевидців, водій не впорався з керуванням, унаслідок чого авто злетіло у кювет і перекинулося.

За попередньою інформацією постраждалих немає, проте авто зазнало механічних ушкоджень.

На місці працює патрульна поліція Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відтепер волинянам доведеться платити за «газові» ремонти самостійно. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки
Сьогодні, 18:01
Під Луцьком у кювет перекинулась автівка
Сьогодні, 17:44
Миколі Романюку у рідному селі встановили пам'ятник
Сьогодні, 17:23
На Волині чоловік купив золоті прикраси за 950 фальшивих доларів
Сьогодні, 17:07
Схожі новини
«Волиньобленерго» відремонтує техніку, яка згоріла у понад сотні будинків на Вересневому «Волиньобленерго» відремонтує техніку, яка згоріла у понад сотні будинків на Вересневому
03 травень, 13:30
Поліція шукає свідків моторошної аварії в селі Крупа під Луцьком Поліція шукає свідків моторошної аварії в селі Крупа під Луцьком
03 травень, 12:35
Диміло і стріляло, як феєрверки: через аварію у Луцьку в понад сотні будинків одночасно згоріла техніка Диміло і стріляло, як феєрверки: через аварію у Луцьку в понад сотні будинків одночасно згоріла техніка
03 травень, 08:45
Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО Під Луцьком автівка зробила «сальто» і злетіла в кущі. ФОТО
02 травень, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Grand Central», що у «Промені» запрошує на оренду цікаві заклади*
Сьогодні, 18:50
 0
Відтепер волинянам доведеться платити за «газові» ремонти самостійно. ВІДЕО
Сьогодні, 18:36
 0
У центрі Луцька медики безплатно обстежуватимуть родимки
Сьогодні, 18:01
 0
Під Луцьком у кювет перекинулась автівка
Сьогодні, 17:44
 0
Миколі Романюку у рідному селі встановили пам'ятник
Сьогодні, 17:23
 0
Медіа
відео
1/8