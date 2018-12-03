вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Угринові» чоловік тицяв прикордонникам хабар. ФОТО

На «Угринові» чоловік тицяв прикордонникам хабар. ФОТО
Наш співвітчизник у пункті пропуску «Угринів», прямуючи до Польщі, намагався підкупити прикордонників. За безперешкодний перетин кордону українець намагався дати 100 долларів США прикордонникам Львівського загону.

Про це йдеться на сайті Держприкордоннслужби України.

Під час заходів прикордонного контролю пасажирів рейсового автобуса, що прямував до Польщі, спрацювала база даних правоохоронних органів стосовно громадянина України. І коли з’ясувалося, що українець через борги має заборону виїзду за межі країни, тоді за його безперешкодний пропуск він запропонував прикордонникам Львівського загону хабар у розмірі 100 доларів США.

На «Угринові» чоловік тицяв прикордонникам хабар. ФОТО


Офіцерами внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному загону спробу надання неправомірної вигоди задокументовано.

На «Угринові» чоловік тицяв прикордонникам хабар. ФОТО


За фактом виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України направлено повідомлення до Національної поліції у Львівській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, Угринів, прикордонник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні період розмитнення «євроблях» можуть продовжити ще на півроку
Сьогодні, 21:45
На «Угринові» чоловік тицяв прикордонникам хабар. ФОТО
Сьогодні, 21:21
У Луцьку на вулиці Кравчука встановлять 30 нових ліхтарів
Сьогодні, 20:45
Негода відступає: синоптик дав прогноз на тиждень в Україні
Сьогодні, 20:02
На Волині у лісі знайшли великий склад мінометних мін
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
На Закарпатті прикордонник давав хабар, щоб його перевели до Луцька На Закарпатті прикордонник давав хабар, щоб його перевели до Луцька
21 березень, 09:28
Прикордонник ледь не з’їв $200 хабара під час затримання. ФОТО Прикордонник ледь не з’їв $200 хабара під час затримання. ФОТО
10 січень, 03:12
Подробиці затримання прикордонника-хабарника на Волині. ФОТО Подробиці затримання прикордонника-хабарника на Волині. ФОТО
03 грудень, 2018, 15:46
На Волині прикордонника, який «погорів» на хабарі в 1200 доларів, покарали штрафом На Волині прикордонника, який «погорів» на хабарі в 1200 доларів, покарали штрафом
30 липень, 2018, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні період розмитнення «євроблях» можуть продовжити ще на півроку
Сьогодні, 21:45
 0
На «Угринові» чоловік тицяв прикордонникам хабар. ФОТО
Сьогодні, 21:21
 0
У Луцьку на вулиці Кравчука встановлять 30 нових ліхтарів
Сьогодні, 20:45
 0
Негода відступає: синоптик дав прогноз на тиждень в Україні
Сьогодні, 20:02
 0
На Волині у лісі знайшли великий склад мінометних мін
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8