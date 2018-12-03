На «Угринові» чоловік тицяв прикордонникам хабар. ФОТО





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Під час заходів прикордонного контролю пасажирів рейсового автобуса, що прямував до Польщі, спрацювала база даних правоохоронних органів стосовно громадянина України. І коли з’ясувалося, що українець через борги має заборону виїзду за межі країни, тоді за його безперешкодний пропуск він запропонував прикордонникам Львівського загону хабар у розмірі 100 доларів США.







Офіцерами внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному загону спробу надання неправомірної вигоди задокументовано.







За фактом виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України направлено повідомлення до Національної поліції у Львівській області.

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