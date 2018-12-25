В Україні період розмитнення «євроблях» можуть продовжити ще на півроку



Йдеться про відтермінування введення в дію драконівських штрафів за використання авто на іноземній реєстрації громадянами України.



Ситуація коли розмитнення вживаного автомобіля складає 250-650% від його вартості склалась після прийняття Верховною радою Закону 2612-VIII (від 08.11.2018), який власне і дозволив легалізацію авто на європейський реєстрації, – передає



Він був прийнятий для того, аби всі бажаючі могли розмитнити авто. Гроші отримані від такого розмитнення пішли у пенсійний фонд і були виплачені пенсіонерам у вигляді надбавки (перед президентськими виборами).



Перші три місяці дії закону були пільговими (знижка на акциз складала 50%) це робило розмитнення дешевшим приблизно на 20%, адже крім акцизу бажаючі розмитнити змушені були платити ПДВ та мито. За цей пільговий період було розмитнено 218 тисяч легкових авто, 140 тисячі з них – колишні “євробляхи”.



Після закінчення пільгового періоду розмитнення “євроблях” майже припинилось. Нагадаємо, що у момент прийняття Закону 2612-VIII лише за офіційними даними в Україні знаходилось більше 600 тисяч авто з європейською реєстрацією. За неофіційними даними їх кількість значно більша. Отже наразі в Україні є щонайменше півмільйона автомобілів з іноземною реєстрацією (при загальній кількості зареєстрованих легкових автомобілів близько 6,5 млн.).



З 24 травня 2019 року за керування автомобілем з іноземною реєстрацією передбачені драконівські штрафи (до 170 тис грн.) Суть нового законопроекту №10263 – відтермінувати введення в дію таких штрафів, адже не розмитнених автомобілів залишилось надто багато і спроби правоохоронців застосувати норми закону можуть призвести до небажаних наслідків.



Спільнота власників “євроблях” вважає що розмитнення авто має бути доступним. По крайній мірі вартість розмитнення не повинна бути більше ніж вартує сам автомобіль. Для цього спільнота пропонує вивести з формули розрахунку акцизу коефіцієнт віку авто. Акція на підтримку такої ініціативи відбудеться в Києві 15 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Період розмитнення євроблях можуть продовжити ще на півроку – відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній раді.Йдеться про відтермінування введення в дію драконівських штрафів за використання авто на іноземній реєстрації громадянами України.Ситуація коли розмитнення вживаного автомобіля складає 250-650% від його вартості склалась після прийняття Верховною радою Закону 2612-VIII (від 08.11.2018), який власне і дозволив легалізацію авто на європейський реєстрації, – передає 24-тий канал Він був прийнятий для того, аби всі бажаючі могли розмитнити авто. Гроші отримані від такого розмитнення пішли у пенсійний фонд і були виплачені пенсіонерам у вигляді надбавки (перед президентськими виборами).Перші три місяці дії закону були пільговими (знижка на акциз складала 50%) це робило розмитнення дешевшим приблизно на 20%, адже крім акцизу бажаючі розмитнити змушені були платити ПДВ та мито. За цей пільговий період було розмитнено 218 тисяч легкових авто, 140 тисячі з них – колишні “євробляхи”.Після закінчення пільгового періоду розмитнення “євроблях” майже припинилось. Нагадаємо, що у момент прийняття Закону 2612-VIII лише за офіційними даними в Україні знаходилось більше 600 тисяч авто з європейською реєстрацією. За неофіційними даними їх кількість значно більша. Отже наразі в Україні є щонайменше півмільйона автомобілів з іноземною реєстрацією (при загальній кількості зареєстрованих легкових автомобілів близько 6,5 млн.).З 24 травня 2019 року за керування автомобілем з іноземною реєстрацією передбачені драконівські штрафи (до 170 тис грн.) Суть нового законопроекту №10263 – відтермінувати введення в дію таких штрафів, адже не розмитнених автомобілів залишилось надто багато і спроби правоохоронців застосувати норми закону можуть призвести до небажаних наслідків.Спільнота власників “євроблях” вважає що розмитнення авто має бути доступним. По крайній мірі вартість розмитнення не повинна бути більше ніж вартує сам автомобіль. Для цього спільнота пропонує вивести з формули розрахунку акцизу коефіцієнт віку авто. Акція на підтримку такої ініціативи відбудеться в Києві 15 травня.

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