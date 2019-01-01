Перетворить кладовище на мурашник: волинян просять не нести на могили солодощі, паски та крашанки





Про це на у Ярослав Матвійчук.



4-го квітня, йдеться у дописі, було зроблено багато силами КП «Полігон» та інших підприємств.



“Була задіяна й інша техніка - трактори та вантажні автомобілі Управління водопровідно-каналізаційного господарства, підприємства теплових мереж, ЗАТ “Агросвіт” та інші. Злагодженими діями працівників КО “Ритуальна служба”, комунальних підприємств, управління ЖКГіБ, муніципальної варти вивезено лише в суботу уже 42 одиниці техніки сміття та приведено в порядок наші міські кладовища «Ладомирське» та «Федорівське”.



Окрім того, володимирчан просять не нести і не лишати на могилах продукти харчування, такі як солодощі, паски та крашанки, адже це перетворить кладовище на мурашник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському в переддень Провідоної неділі комунальники поприбирали міські кладовища.Про це на у facebook написав перший заступник міського голови Володимира-Волинського4-го квітня, йдеться у дописі, було зроблено багато силами КП «Полігон» та інших підприємств.“Була задіяна й інша техніка - трактори та вантажні автомобілі Управління водопровідно-каналізаційного господарства, підприємства теплових мереж, ЗАТ “Агросвіт” та інші. Злагодженими діями працівників КО “Ритуальна служба”, комунальних підприємств, управління ЖКГіБ, муніципальної варти вивезено лише в суботу уже 42 одиниці техніки сміття та приведено в порядок наші міські кладовища «Ладомирське» та «Федорівське”.Окрім того, володимирчан просять не нести і не лишати на могилах продукти харчування, такі як солодощі, паски та крашанки, адже це перетворить кладовище на мурашник.

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