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Перетворить кладовище на мурашник: волинян просять не нести на могили солодощі, паски та крашанки

Перетворить кладовище на мурашник: волинян просять не нести на могили солодощі, паски та крашанки
У Володимирі-Волинському в переддень Провідоної неділі комунальники поприбирали міські кладовища.

Про це на у facebook написав перший заступник міського голови Володимира-Волинського Ярослав Матвійчук.

4-го квітня, йдеться у дописі, було зроблено багато силами КП «Полігон» та інших підприємств.

“Була задіяна й інша техніка - трактори та вантажні автомобілі Управління водопровідно-каналізаційного господарства, підприємства теплових мереж, ЗАТ “Агросвіт” та інші. Злагодженими діями працівників КО “Ритуальна служба”, комунальних підприємств, управління ЖКГіБ, муніципальної варти вивезено лише в суботу уже 42 одиниці техніки сміття та приведено в порядок наші міські кладовища «Ладомирське» та «Федорівське”.

Окрім того, володимирчан просять не нести і не лишати на могилах продукти харчування, такі як солодощі, паски та крашанки, адже це перетворить кладовище на мурашник.


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Теги: Володимир-Волинський, кладовище, прибирання, Провідна неділя
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