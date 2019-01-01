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5 травня на Волині: гортаючи календар

5 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження екс-заступник міського голови Луцька Юрій Моклиця (на фото). Бажаємо йому здоров'я, щастя, успіху по житті, кохання, злагоди й достатку в сім`ї.

Також день народження 5 травня святкують волинський гончар й музикант Валерій Ленартович, завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУ Дмитро Головенко, громадська діячка Катерина Шарпата, рекламний менеджер Інна Гніздюк.

Іменинники цього дня – чоловіки з іменами Всеволод, Климент, Віталій, Лука і Федір.

Вітаємо їх усіх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, благополуччя у житті й достатку.

Професійне свято сьогодні – в акушерок, адже 5 травня відзначають Всесвітній день акушерок. Зичимо людям цієї професії здоров'я, терпіння і успіхів у їхній роботі.

5 травня 1980 року у селі Кортеліси Ратнівського району відкрили меморіальний комплекс жертвам фашизму та історичний музей.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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