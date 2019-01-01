вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер актор, який зіграв у «Зоряних війнах»

Помер актор, який зіграв у «Зоряних війнах»
У США у віці 74 років помер актор Пітер Мейг’ю, який зіграв Чубакку в кіносазі “Зоряні Війни”. Свої останні години він провів в оточенні близьких, йдеться в повідомленні його родини. Причина смерті не уточнюється.

Мейг’ю зіграв Чубакку в оригінальній трилогії “Нова надія”, “Імперія завдає удару у відповідь”, “Повернення джедая”. Також він знімався у третьому епізоді кіносаги “Помста ситхів” і епізоді “Пробудження сили” з нової трилогії, – інформує ВВС Україна.

“Він вклав у роль Чубакки своє серце і душу, і це видно по кожному кадру… Для нього родина “Зоряних війн” означала набагато більше, ніж просто роль у фільмі. Люди, з якими він спілкувався, стали для нього друзями і сім’єю на десятиліття, він їх дуже любив”, – йдеться в заяві родичів актора.

Помер актор, який зіграв у «Зоряних війнах»
Помер актор, який зіграв у «Зоряних війнах»
Помер актор, який зіграв у «Зоряних війнах»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зоряні війні, Пітер Мейг'ю, помер, актор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер актор, який зіграв у «Зоряних війнах»
Сьогодні, 01:34
Три кілометри бездоріжжям: на Волині діти йдуть на навчання по багнюці. ФОТО
Сьогодні, 00:26
5 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Собак, яких утримувала самотня пенсіонерка з Луцька, передали до КП «Ласка»
04 травень, 23:20
Склали рейтинг волинських суддів, які карали, а які милували п'яних водіїв
04 травень, 22:45
Схожі новини
У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади У селі на Волині похоронили військового 14-ої бригади
02 травень, 11:17
За три тижні до дня народження: на Великдень помер волинський військовий За три тижні до дня народження: на Великдень помер волинський військовий
30 квітень, 11:17
Син селищного голови з Волині, якому завдали 13 ножових поранень, помер Син селищного голови з Волині, якому завдали 13 ножових поранень, помер
21 квітень, 18:04
Помер боєць волинської бригади Помер боєць волинської бригади
31 березень, 04:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер актор, який зіграв у «Зоряних війнах»
Сьогодні, 01:34
 0
Три кілометри бездоріжжям: на Волині діти йдуть на навчання по багнюці. ФОТО
Сьогодні, 00:26
 0
5 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Собак, яких утримувала самотня пенсіонерка з Луцька, передали до КП «Ласка»
04 травень, 23:20
 0
Склали рейтинг волинських суддів, які карали, а які милували п'яних водіїв
04 травень, 22:45
 0
Медіа
відео
1/8