Помер актор, який зіграв у «Зоряних війнах»

Пітер Мейг’ю, який зіграв Чубакку в кіносазі “Зоряні Війни”. Свої останні години він провів в оточенні близьких, йдеться в повідомленні його родини. Причина смерті не уточнюється.



Мейг’ю зіграв Чубакку в оригінальній трилогії “Нова надія”, “Імперія завдає удару у відповідь”, “Повернення джедая”. Також він знімався у третьому епізоді кіносаги “Помста ситхів” і епізоді “Пробудження сили” з нової трилогії, – інформує



“Він вклав у роль Чубакки своє серце і душу, і це видно по кожному кадру… Для нього родина “Зоряних війн” означала набагато більше, ніж просто роль у фільмі. Люди, з якими він спілкувався, стали для нього друзями і сім’єю на десятиліття, він їх дуже любив”, – йдеться в заяві родичів актора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У США у віці 74 років помер актор, який зіграв Чубакку в кіносазі “Зоряні Війни”. Свої останні години він провів в оточенні близьких, йдеться в повідомленні його родини. Причина смерті не уточнюється.Мейг’ю зіграв Чубакку в оригінальній трилогії “Нова надія”, “Імперія завдає удару у відповідь”, “Повернення джедая”. Також він знімався у третьому епізоді кіносаги “Помста ситхів” і епізоді “Пробудження сили” з нової трилогії, – інформує ВВС Україна “Він вклав у роль Чубакки своє серце і душу, і це видно по кожному кадру… Для нього родина “Зоряних війн” означала набагато більше, ніж просто роль у фільмі. Люди, з якими він спілкувався, стали для нього друзями і сім’єю на десятиліття, він їх дуже любив”, – йдеться в заяві родичів актора.

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