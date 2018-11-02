На Ковельщині в річці гине риба. ФОТО
Сьогодні, 02:40
Мешканці Ковеля повідомляють про те, що у річці Турія масово гине риба.
Про це у facebook-спільноті “Волинь” написав Віктор Петрович.
У коментарях під дописом люди припускають, що це могло статись після зариблення. Мовляв, у річку випустили заражених мальків.
Нагадаємо, раніше уже були повідомлення про те, що на ковельському водосховищі загинула риба. Така ж ситуація і на озері в Нововолинську.
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Про це у facebook-спільноті “Волинь” написав Віктор Петрович.
У коментарях під дописом люди припускають, що це могло статись після зариблення. Мовляв, у річку випустили заражених мальків.
Нагадаємо, раніше уже були повідомлення про те, що на ковельському водосховищі загинула риба. Така ж ситуація і на озері в Нововолинську.
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