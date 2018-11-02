На Ковельщині в річці гине риба. ФОТО





Про це у facebook-спільноті Віктор Петрович.



У коментарях під дописом люди припускають, що це могло статись після зариблення. Мовляв, у річку випустили заражених мальків.



Нагадаємо, раніше уже були повідомлення про те, що на





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Ковеля повідомляють про те, що у річці Турія масово гине риба.Про це у facebook-спільноті “Волинь” написавУ коментарях під дописом люди припускають, що це могло статись після зариблення. Мовляв, у річку випустили заражених мальків.Нагадаємо, раніше уже були повідомлення про те, що на ковельському водосховищі загинула риба. Така ж ситуація і на озері в Нововолинську

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